Bu hafta yatırım araçlarının getirisi… Borsa ve altın yatırımcısı üzüldü!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı 10.871 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda %-0,92 değer kaybetti. Böylece borsada 7 haftalık yükseliş serisi de bu hafta son buldu.

Analistler, hafta içerisinde en düşük 10.786 seviyesini test eden Borsa İstanbul endeksinde kâr satışının normal karşılanması gerektiğini belirterek, “10.700 – 10.800 bandı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Kâr satışlarının şimdilik bu bölge üzerinde karşılanması olumlu” şeklinde konuşuyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; TCMB, 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (enflasyon) yıl sonu beklentisi %29,66'dan %29,69'a doğru “sınırlı” bir yükseliş gösterdi.

Daha uzun vadede ise düşüş beklentisi öne çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için %23,39'dan %22,84'e ve 24 ay sonrası için %17,08'den %16,92’ye geriledi. Anket katılımcılarının yıl sonu dolar fiyatı beklentisi ise 43,72'den 43,95 TL’ye yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkat çekerek, “Beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz.” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI 23,9 MİLYAR TL

Bu arada bütçe, temmuz ayında 23,9 milyar lira açık verdi. Ocak-Temmuz döneminde ise açık 1 trilyon 4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu da haziranda 195,4 milyar dolara çıktı. Önceki ay söz konusu borç, 190,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalar ise yıllardır jeopolitik risk unsuru olarak öne çıkan Rusya-Ukrayna savaşında muhtemel bir ateşkes haberine odaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 22:00’de yapacağı görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunların ele alınması bekleniyor. Trump, yeniden göreve gelmesinden sonra ilk defa fiziki olarak Putin ile ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER…

ABD ekonomisinden bugün de önemli veriler gelmeye devam etti.

-Michigan Üniversitesi 12 aylık enflasyon beklentisi ağustosta %4,9 oldu. Önceki ay beklentiler %4,5 seviyesinde bulunuyordu. Beklentilerde artış dikkat çekti.

- ABD'de sanayi üretimi ise temmuzda %-0.1 geriledi. Önceki ay sanayi üretimi %0,3 oranında artmıştı.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bütün bu gündemde yatırım araçlarının haftalık performansı TSİ 18:00 itibarıyla şöyle gerçekleşti:

-Dolar haftalık bazda %0,53 primle 40,89 TL’ye ve euro %1,16 primle 47,94 TL’ye yöneldi.

-Gram altın %-1,10 değer kaybederek 4.395 TL’ye geriledi.

-Para piyasası fonlarının haftalık getirisi %0,80 ve borçlanma araçları fonlarının getirisi ise %0,71 olarak gerçekleşti.