Gelirler giderleri karşılayamadı! Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdi

Gelirler giderleri karşılayamadı! Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gelirler giderleri karşılayamadı! Türkiye&#039;nin merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, giderleri 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira oldu. Temmuzda bütçe 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçedeki açık dikkat çekti. 

BÜTÇE GELİRLERİ 

Temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 artarak 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 yükselerek 6 trilyon 695 milyar 494 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,4 artarak 7 trilyon 699 milyar 834 milyon lira oldu.

BÜTÇEDE BÜYÜK AÇIK 

Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
