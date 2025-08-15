BİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu? Borsa neden düşüyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/ EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son 7 haftalık süreçte yaşanan yükselişin ardından, bu haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 10.972 puandan tamamlayan endeks, bu haftanın son işlem günü öncesinde 10.824 puandan kapanış yaptı. Böylece BİST 100’de haftalık kayıp %-1,35’e ulaştı.

KRİTİK DESTEK KIRILDI

Haftanın ilk işlem gününde 11.090 seviyesini test eden borsa, ardından yönünü aşağı çevirdi. Son 3 işlem gününde değer kaybeden endeks, sadece dün %-1,15 gerileyerek, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 10.900’ün de altına sarktı. Endeksin tekrar bu seviyenin üzerine çıkış yapmasının, pozitif görünümün devamı için önemli olduğu vurgulanıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELLER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında dünkü işlemlerde IEYHO, EFORC, DOHOL, GLRMK ve GRTHO %9,99-%4,38 arası primle en çok yükselen hisseler oldu.

BINHO, DSTKF, KTLEV, EKGYO ve TUREX ise %-9,99-%-4,00 arası değer kaybı ile en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

THYAO, BIMAS ve EFORC en fazla para girişi yaşanan hisseler olurken; CANTE, VSNMD ve EKGYO para çıkışında ilk 3’te ye aldı.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Yaklaşık son iki aylık dönemde borsanın hızlı yükseldiğini belirten analistler, 11 bin seviyenin önemli bir direnç olduğunu ve bu seviyeden başlayan kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini belirtiyor. A1 Capital tarafından yapılan değerlendirmede, “Endeks, dün en düşük seviyenin yalnızca bir puan üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ayrıca kasımda başlayan yükselen trendin alt bandını aşağı kırarak, kanalın dışına çıktı” ifadelerine yer verildi.

BİST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Teknik göstergelerde zayıflamaya dikkat çekilen analizde, BİST 100’de düşüşün devamı halinde 10.780 seviyesinin kısa vadeli destek konumunda olduğu, bu seviyenin altında ise 10.640-10.565 bölgesinin izlenmesi gerektiği vurgulandı. Tepki alımları halinde ise ilk etapta 10.925 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamasının önem taşıdığı aktarıldı.