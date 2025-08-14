Bitcoin, Ethereum ve borsalarda rekor! Piyasalarda FED rüzgârı...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, borsalar ve kripto varlıklarda rekor fiyatlamaları da beraberinde getiriyor. Son iki haftalık süreçte ABD ekonomisinden gelen temmuz ayı istihdam ve enflasyon rakamları, FED’den eylülde faiz indirimi beklentisinin neredeyse kesinleşmesini destekledi ve piyasalarda yükselişi tetikleyen ana katalizör olarak öne çıktı.

İKİ VERİ, PİYASALARI TETİKLEDİ

ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının temmuzda 104 bin beklentiye karşılık 73 bin kişi artması ve mayıs-haziran rakamlarının 258 bin kişi gibi oldukça ciddi seviyede aşağı revize edilmesi, faiz indirimi beklentilerini öne çıkarmıştı. Bu hafta temmuz enflasyonunun da %2,7’de sabit kaldığının görülmesi ve tarifelerin TÜFE’yi “korkulan şekilde yükseltmemesi” küresel piyasalarda iyimserliği artırdı.

ÇEYREK PUAN KESİN GİBİ...

Hem enflasyonda ılımlı artışa hem de istihdam piyasasındaki zayıf görünüme dikkat çeken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yarım puanlık agresif bir faiz indiriminin dahi mümkün olabileceğini söyledi.

FED’in 17 Eylül toplantısında çeyrek puanlık indirime gitme ihtimali, bu sabah itibarıyla %93,8 olarak fiyatlanıyor. CME FedWatch anketinde yarım puanlık indirime ise şimdilik %6,2 ihtimal veriliyor.

DOLAR DİP YAPTI, BORSALAR ZİRVEDE

Yaşanan gelişmelerle dolar endeksi (DXY) 97,65’e geriledi ve 2,5 haftanın en düşük seviyesine çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,22 ve 2 yıllık tahvil %3,67 ile son 3 ayın en dip noktalarına yaklaştı. Dolardaki zayıflama piyasalarda risk iştahını yükseltti. ABD’de S&P 500 endeksi 6.466 ve Nasdaq 21.713 ile rekor kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones da 44.922 seviyesinden, zirveye yakın günü tamamladı.

BİTCOİN REKOR KIRDI

Kripto para birimlerine son dönemde yaşanan hareketlilik de dikkat çeken boyutlara ulaştı. Piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bitcoin, bugünkü işlemlerde 124 bin 517 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Rekorun ardından TSİ 06:15 itibarıyla işlemler 123 bin 800 dolara yakın seyrini sürdürüyor. BTC’de önceki rekor, 14 Temmuz’da 123 bin 236 doların ile gerçekleşmişti.

ETHEREUM REKORA DAYANDI

Kripto piyasaların ikinci büyük varlığı Ethereum da 4.786 doları gördü ve Kasım 2021’de gerçekleşen tüm zamanların rekor seviyesine (4.886 dolara) oldukça yaklaştı. ABD’de son dönemde hayata geçirilen ve kripto varlıkları belli bir çerçeveye oturtan yasal düzenlemeler de piyasaları destekledi. Son olarak emeklilik fonlarının da kriptolara yatırım yapmasının öne açılmış ve kurumsal talep artmaya başlamıştı.