ABD'nin uçak gemisi İran sınırına dayandı! Hürmüz Boğazı'nda alarm

ABD’nin uçak gemisi İran sınırına dayandı! Hürmüz Boğazı'nda alarm

- Güncelleme:
Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uyduları, ABD’nin en güçlü savaş gemilerinden USS Nimitz’i, beraberindeki savaş gemileriyle birlikte Hürmüz Boğazı’nda İran sınırına doğru ilerlerken görüntüledi. 5 yıl aradan sonra bölgeye gelen ilk ABD uçak gemisi olan Nimitz’in varlığı, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi.

ABD'nin en güçlü savaş gücü yeniden Basra Körfezi’nde. Avrupa Uzay Ajansı’na ait Sentinel-2 uyduları, USS Nimitz (CVN-68) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı’na yaklaştığını ve beraberindeki savaş gemileriyle birlikte kuzeye, Basra Körfezi’ne doğru seyrettiğini görüntüledi.

İran'ın kapısında yakalanan uçak gemisi, 2020’den bu yana ülkeye demirleyen ilk uçak gemisi oldu.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uyduları, USS Nimitz (CVN-68) uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na yaklaşarak kuzeye, Basra Körfezi’ne doğru seyrettiğini görüntüledi.

5 YIL ARADAN SONRA İLK LİMAN ZİYARETİ

USS Nimitz, 2020'de Bahreyn'i ziyaret eden ilk ABD uçak gemisi olarak kayıtlara geçmişti.

Nimitz Taarruz Grubu’nun gelişi, bölgedeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Son olarak 2024 yılında USS Theodore Roosevelt, Körfez sularında devriye gezmişti.

İRAN YİNE SAHNEDE

Nimitz'in Bahreyn'e demirlemesi, İran'ın bir petrol tankerine el koymasıyla aynı zamana denk geldi. İran devlet haber ajansı Mehr’e göre, Umman Körfezi’nde durdurulan MT Phoenix adlı tanker, 2 milyon litreden fazla “kaçak yakıt” taşıyordu. İran, gemideki 17 kişiyi tutukladı.

ABD: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İran’ın bir diğer iddiası da, Temmuz sonunda USS Fitzgerald destroyerinin İran karasularını ihlal ettiği yönünde oldu. İran, destroyeri bir helikopterle uzaklaştırdığını öne sürdü. Ancak ABD Merkez Komutanlığı, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

İRAN'DAN TANKER BASKINLARI SÜRÜYOR

İran’ın son aylarda ticari gemilere yönelik el koyma ve gözdağı verme politikası hız kazandı. Temmuz ayında yine bir kaçak yakıt taşıyan tanker ele geçirilmişti. ABD ise bu tarz adımlara karşılık olarak bölgede savaş gemisi varlığını artırıyor.

