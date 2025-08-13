Dünyanın en büyük kubbesi uzaya kuruluyor! Trump duyurdu: Binlerce füze yörüngede konuşlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, “Altın Kubbe” adını verdiği yeni sistemle ülkenin füze saldırılarına karşı uzaydan korunacağını açıkladı.

İsrail'in Demir Kubbe'sinden ilham alan bu projeyle, füzeler daha atmosfere girmeden tespit edilip havada yok edilecek.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KUBBESİNİ İNŞA EDECEĞİZ"

Trump, projeyi açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin üzerinde daha önce hiç görmediğiniz bir Demir Kubbe, tamamen Amerika'da inşa edilecek son teknoloji bir füze savunma sistemi inşa etme sözü verdim. Hepsinden daha büyük bir kubbe inşa edeceğiz."

Trump ayrıca, "Altın Kubbe anavatanımızı koruyacak" diyerek Kanada’nın da bu sistemden faydalanmak istediğini, ABD’nin bu ülkeye destek vereceğini vurguladı.

BİNLERCE FÜZE YÖRÜNGEDE KONUŞLANACAK

Reuters tarafından ele geçirilen sunum belgelerine göre, Altın Kubbe sistemi dört entegre savunma katmanından oluşacak.

Bunlardan en dikkat çekeni, uzay tabanlı algılama ve önleme sistemleri. Amerikan Fizik Derneği'nin analizine göre bu sistem, "Hwasong-18" gibi kıtalararası balistik füzeleri engelleyebilmek için 16.000 önleyici füzeye ihtiyaç duyabilir. Dernek, bu büyüklükte bir sistemin düşük dünya yörüngesinde dev bir takımyıldız gibi işlemesi gerektiğini belirtti.

PENTAGON SESSİZ AMA HAZIRLIKTA

Pentagon, sistemle ilgili detayları açıklamaktan kaçınsa da endüstri, akademi ve diğer kurumlarla iş birliği içinde bilgi toplandığını doğruladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, projeye liderlik etmesi için Uzay Kuvvetleri Generali Michael Guetlein’in görevlendirildiğini, 30 gün içinde ekip kurulacağını, 60 gün içinde ilk tasarımın sunulacağını ve 120 gün içinde tam uygulama planının hazır olacağını duyurdu.

GOLDEN DOME, DENETİMDEN MUAF!

Öte yandan, projeye ilişkin şeffaflık ve denetim eksikliği endişeleri gündemde. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in imzasıyla CNN tarafından elde edilen bir belgeye göre, Golden Dome sistemi geleneksel denetim mekanizmalarından muaf tutulacak. Ayrıca Guetlein, yüksek bütçeli sözleşmeler konusunda bağımsız hareket edebilecek ve doğrudan Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg’e rapor verecek.

KARA VE UZAY DESTEKLİ SAVUNMA MİMARİSİ

Sistemin mimarisi, radar dizileri, THAAD ve Aegis sistemleri gibi mevcut çözümlerin yanı sıra, yeni nesil önleyiciler ve uzaydan gelen tehditlere karşı lazer destekli savunma mekanizmalarını içeriyor. Özellikle Lockheed Martin’in yer aldığı proje kapsamında Orta Batı'da dev bir füze sahası kurulması bekleniyor.

ELON MUSK DIŞARIDA KALDI

Slayt sunumlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise Elon Musk’ın SpaceX şirketine yer verilmemesi oldu. Proje için teklif sunan şirketler arasında Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX ve Boeing’in adı geçerken, yazılım alanında Palantir ve savunma teknolojilerinde Anduril öne çıkıyor.

175 MİLYAR DOLARLIK DEV BÜTÇE

Sistemin toplam maliyetinin 175 milyar doları bulması bekleniyor. Trump yönetimi Kongre’den 25 milyar dolarlık bir başlangıç bütçesi aldı, 2026 bütçesi içinse 45,3 milyar dolar daha talep edildi. Ancak uzmanlar hâlâ sistemin altyapısı, fırlatıcı sayısı ve füze sahaları konusunda net bir plan olmadığını iletti.

İSRAİL MODELİ AMA 'DAHA GELİŞMİŞ'

Trump, üç ay önce yaptığı bir açıklamada "İsrail'e çok başarılı olan sistemi (Demir Kubbe) konusunda yardımcı olduk. Ama bizim teknolojimiz çok daha gelişmiş" demişti. 11 bataryadan oluşacak Altın Kubbe sistemi; ABD kıtası, Alaska ve Hawaii’de konuşlandırılacak.

HEDEF: 2028

Alabama'da 3 bin savunma uzmanına sunulan “Hızlı Git, Büyük Düşün!” başlıklı sunumda, sistemin 2028'e kadar hayata geçirilmesinin planlandığı vurgulandı.