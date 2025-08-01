"Bu çok tehlikeli bir dünya" sözleriyle duyurmuştu! ABD'nin Altın Kubbesi için tarih belli oldu

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın vizyonuyla hayata geçirilmesi planlanan uzay tabanlı füze savunma sistemi "Golden Dome"un (Altın Kubbe) ilk büyük çaplı testini 2028 başkanlık seçimlerinden hemen önce gerçekleştirmeyi planlıyor. Konuya yakın iki kaynağa göre, bu adım ABD topraklarını küresel füze tehditlerine karşı korumayı amaçlayan projede önemli bir dönüm noktası olacak.

Trump, mayıs ayında yaptığı açıklamada sistemin üç yıl içinde tamamlanacağını taahhüt etmişti. Golden Dome’un tam kapasiteyle devreye girmesiyle dünyanın herhangi bir noktasından fırlatılan füzelerin durdurulabileceği belirtiliyor.

GOLDEN DOME (ALTIN KUBBE) İÇİN GERİ SAYIM

ABD Füze Savunma Ajansı'nın (MDA) yürütmesi beklenen testin adı “FTI-X” olacak. Bu testte Golden Dome sistemine ait sensör ve silah sistemlerinin entegre şekilde çalışarak çoklu hedefleri etkisiz hale getirmesi hedefleniyor. Pentagon’un, seçim takvimiyle örtüşen bu tarihle birlikte, sistemin başarısını göstermek istediği ifade ediliyor.

Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Guetlein, projenin teknik zorluklarına dikkat çekerek uzay tabanlı önleyici füze üretiminin hem ekonomik hem de üretim ölçeği açısından büyük bir sınav olduğunu söyledi. Guetlein, mayıs ayında Trump tarafından projeyi yönetmekle görevlendirilmişti.

Projenin ilk aşamasının 2028’de yapılacak testlerle sınırlı kalabileceği, ancak uzun vadede yüz milyarlarca dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. Trump, Golden Dome için 25 milyar dolarlık başlangıç fonunun vergi indirimi ve harcama paketinden sağlanacağını duyurmuştu.

GOLDEN DOME, DENETİMDEN MUAF!

Öte yandan, projeye ilişkin şeffaflık ve denetim eksikliği endişeleri gündemde. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in imzasıyla CNN tarafından elde edilen bir belgeye göre, Golden Dome sistemi geleneksel denetim mekanizmalarından muaf tutulacak. Ayrıca Guetlein, yüksek bütçeli sözleşmeler konusunda bağımsız hareket edebilecek ve doğrudan Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg’e rapor verecek.

SpaceX, Anduril ve Palantir gibi teknoloji devlerinin projeye dahil olmak için Pentagon’a doğrudan teklif sundukları ve bu firmaların avantajlı konumda oldukları da gelen bilgiler arasında.