Bir rüya gerçek oluyor: 6 bin 400 Bitcoin satın alacaklar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para danışmanı David Bailey, bu hafta Bitcoin hazine şirketi Nakamoto aracılığıyla yaklaşık 6 bin 400 Bitcoin (BTC) satın almayı planlıyor. Alımın piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 762 milyon dolar tutarında olacağı belirtildi.

"YARIN BU HAYAL GERÇEK OLUYOR"

Cointelegraph'dan edinilen bilgilere göre, Bailey, “Bitcoin’e girdiğimden beri tek seferde 1 milyar dolarlık Bitcoin alma hayalim vardı. Yarın bu hayal gerçek oluyor” ifadelerini kullandı. Daha sonra ise söz konusu rakamın “cömertçe” yuvarlandığını, gerçek tutarın 762 milyon dolar olduğunu söyledi.

Bailey, alım işleminin, piyasada ani fiyat dalgalanmalarına yol açmamak amacıyla “Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat” (VWAP) stratejisi ile gerçekleştirileceğini belirtti. Bu yöntem, büyük alımı daha küçük emirler hâlinde yaparak fiyat kaymasını önlemeyi hedefliyor.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK BİTCOİN SAHİBİ..."

Nakamoto Inc.’in CEO’su olan Bailey, aynı zamanda Bitcoin Magazine’in çatı şirketi BTC Inc.’in kurucularından. “Nakamoto’da benzersiz bir stratejimiz var. Bunu gördüğünüzde dünyanın en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olacağımızı anlayacaksınız” diyen Bailey, şirket için “Bitcoin juggernautu inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bailey, Trump’ın seçim kampanyasında danışman olarak görev yapmış ve başkanın Bitcoin konusundaki tutumunun şekillenmesinde etkili olmuştu. Bu ayın başlarında ise ABD’de Bitcoin’in çıkarlarını savunmak için 200 milyon dolara kadar siyasi bağış fonu (PAC) toplamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Öte yandan Nakamoto Inc., pazartesi günü maskotunu “Amerikan boğa kurbağası” olarak değiştirdi. Bailey, bu tercihi “efsanevi bir hazine toplayıcı, ekosistemin en üst yırtıcısı, istilacı bir tür ve Bitcoin hisselerimizi artıracak her şeyi yemeye hazır” sözleriyle açıkladı.

Haziran ayında şirket, birleşme ortağı KindlyMD’nin açıklamasına göre özel bir hisse satışı yoluyla 51,5 milyon dolar sermaye sağladı.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre, son bir ayda en az 17 kurum Bitcoin’i rezervlerine ekledi. Böylece Bitcoin tutan kamu ve özel şirket sayısı 221’e ulaştı. Bu şirketlerin elindeki toplam BTC miktarı ise 1,24 milyonun üzerinde.