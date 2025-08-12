Alaska öncesi Avrupa ile istişare! Trump liderlerle görüşecek

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle sanal bir toplantıya katılacağını doğruladı.

Yetkili, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD Başkanı, Zelenskiy ve diğer Avrupalı yetkilileri davet ettiğini açıklamasının ertesi günü, isminin açıklanmaması koşuluyla Trump'ın Çarşamba günkü toplantıya katılacağını doğruladı. Toplantı, Trump'ın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden sadece iki gün önce gerçekleşecek.

ÇOK SAYIDA AVRUPALI LİDER KATILACAK

Almanya hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, çarşamba günkü sanal toplantının “Rusya'ya baskı uygulamak için başka seçenekler” ve “olası barış müzakereleri için hazırlıklar ve toprak talepleri ve güvenlik garantileri ile ilgili sorular” üzerine odaklanacağını söyledi.

Zirve, Almanya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Polonya, İngiltere ve Ukrayna devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla çok sayıda tartışma formatına sahne olacak. Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, NATO Genel Sekreteri ve ABD Başkan Yardımcısı'nın da görüşmelere katılması bekleniyor.

Beyaz Saray Salı günü erken saatlerde, Trump ve Putin arasında bu hafta yapılacak zirveye ilişkin beklentileri yumuşatarak, yaklaşan toplantıyı Amerikan lideri için bir “dinleme egzersizi” olarak nitelendirdi.

Sözcü Karoline Leavitt, zirvenin Cuma günü Alaska'nın en büyük şehri Anchorage'da düzenleneceğini ve başkanın “bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlayarak ayrılabilme” hedefini belirleyeceğini doğruladı.

Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, “Bu savaşa dahil olan tarafların sadece biri toplantıya katılacak, bu nedenle başkanın bu toplantıya katılarak bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha net ve daha iyi bir şekilde anlaması gerekiyor” dedi.

Leavitt, Zelenskiy'nin toplantıya katılmayacağına işaret etti. Toplantının Putin'in talebi üzerine düzenlendiğini vurguladı.

Yaklaşan görüşmeler, Putin'in Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü tarihten bu yana, görevdeki Rusya ve ABD başkanları arasında ilk yüz yüze görüşme olacak. Bu görüşme, 1867'de Rus İmparatorluğu'nun bu bölgeyi ABD'ye satmasından bu yana bir Rus başkanının ilk kez Alaska topraklarına ayak basması anlamına da geliyor.