Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Alaska öncesi Avrupa ile istişare! Trump liderlerle görüşecek

Alaska öncesi Avrupa ile istişare! Trump liderlerle görüşecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alaska öncesi Avrupa ile istişare! Trump liderlerle görüşecek
Donald Trump, Ukrayna, Avrupalı Liderler, Rusya, Alaska, Zelenskiy, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın çarşamba günü Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle sanal toplantıya katılacağını doğruladı.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle sanal bir toplantıya katılacağını doğruladı.

Yetkili, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD Başkanı, Zelenskiy ve diğer Avrupalı yetkilileri davet ettiğini açıklamasının ertesi günü, isminin açıklanmaması koşuluyla Trump'ın Çarşamba günkü toplantıya katılacağını doğruladı. Toplantı, Trump'ın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden sadece iki gün önce gerçekleşecek.

ÇOK SAYIDA AVRUPALI LİDER KATILACAK 

Almanya hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, çarşamba günkü sanal toplantının “Rusya'ya baskı uygulamak için başka seçenekler” ve “olası barış müzakereleri için hazırlıklar ve toprak talepleri ve güvenlik garantileri ile ilgili sorular” üzerine odaklanacağını söyledi.

Zirve, Almanya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Polonya, İngiltere ve Ukrayna devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla çok sayıda tartışma formatına sahne olacak. Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, NATO Genel Sekreteri ve ABD Başkan Yardımcısı'nın da görüşmelere katılması bekleniyor.

Beyaz Saray Salı günü erken saatlerde, Trump ve Putin arasında bu hafta yapılacak zirveye ilişkin beklentileri yumuşatarak, yaklaşan toplantıyı Amerikan lideri için bir “dinleme egzersizi” olarak nitelendirdi.

Sözcü Karoline Leavitt, zirvenin Cuma günü Alaska'nın en büyük şehri Anchorage'da düzenleneceğini ve başkanın “bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlayarak ayrılabilme” hedefini belirleyeceğini doğruladı.

Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, “Bu savaşa dahil olan tarafların sadece biri toplantıya katılacak, bu nedenle başkanın bu toplantıya katılarak bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha net ve daha iyi bir şekilde anlaması gerekiyor” dedi.

Leavitt, Zelenskiy'nin toplantıya katılmayacağına işaret etti. Toplantının Putin'in talebi üzerine düzenlendiğini vurguladı.

Yaklaşan görüşmeler, Putin'in Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü tarihten bu yana, görevdeki Rusya ve ABD başkanları arasında ilk yüz yüze görüşme olacak. Bu görüşme, 1867'de Rus İmparatorluğu'nun bu bölgeyi ABD'ye satmasından bu yana bir Rus başkanının ilk kez Alaska topraklarına ayak basması anlamına da geliyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

YKS tercihleri bitti mi, 13 Ağustos'ta tercih yapılır mı?Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Husiler İsrail'de 4 noktayı vurdu! Hayfa'da bomba sesleri - DünyaHusiler İsrail'de 4 noktayı vurdu!Kavurucu sıcaklar İran'ı vurdu: 18 eyalette hayat duracak! - DünyaKavurucu sıcaklar komşuyu vurdu! 18 eyalette hayat duracakABD ekonomisinde tarihi seviye! Ulusal borç 37 trilyon dolarla rekor kırdı - DünyaABD ekonomisinde tarihi seviye: Ulusal borç rekor kırdıBeyaz Saray'dan Alaska zirvesi öncesi sert açıklama: Beceriksiz Biden çıkardı, Trump bitirecek! - Dünya"Beceriksiz Biden çıkardı, Trump bitirecek!"İsrail nükleer denetim kurumuna sızmış durumda! İran'dan UAEA için çarpıcı iddia - Dünyaİsrail nükleer denetim kurumuna sızmış durumda! İran'dan UAEA için çarpıcı iddiaAlaska zirvesi öncesi Moskova'dan çarpıcı iddia! Kiev, Trump-Putin görüşmesini bozabilir - Dünya"Kiev, Trump-Putin görüşmesini bozabilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...