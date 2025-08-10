Bilinen tüm ezberleri bozdu: "Balon patlayacak, 'güvenli liman' sert çakılacak!"

Ekonomist Henrik Zeberg, Bitcoin (BTC) ile ilgili bilinen tüm ezberleri bozarak, piyasanın güvenli liman olmaktan uzak olduğunu, aksine Nasdaq endeksiyle yüksek oranda korelasyon gösteren riskli bir varlık olduğunu söyledi.

"BALON PATLAYINCA ÇAKILACAK"

Zeberg, 9 Ağustos’ta X platformundan yaptığı paylaşımda, her iki piyasanın da teknoloji sektörüne bağlılığı nedeniyle yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

Tarihsel fiyat hareketleriyle desteklenen analizine göre, Bitcoin ve Nasdaq son yıllarda neredeyse birebir aynı şekilde yükselip düştü. Zeberg, “BTC özel bir varlık değil, riskli bir varlık. Üstelik yüksek risk taşıyor. Gelişen bir ‘Teknoloji Balonu 2’ var. BTC bunun parçası. Nasdaq’taki balon patladığında BTC de sert düşer” ifadelerini kullandı.

ZEBERG'İN ANALİZİ BİLİNEN TÜM EZBERLERİ BOZDU

Finbold'dan edinilen bilgilere göre, Zeberg, yatırımcıların yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji hisselerine yönelik tutumlarının Bitcoin’e de yansıdığını, kripto paranın risk iştahının yüksek olduğu dönemlerde değer kazandığını, riskten kaçış dönemlerinde ise zorlandığını söyledi.

Mevcut piyasa koşullarının “Teknoloji Balonu 2”nin oluştuğuna işaret ettiğini belirten Zeberg, Nasdaq’ın rekor seviyelere çıkışını Bitcoin’in toparlanışıyla birlikte gösteren grafiğe atıfta bulundu. ABD’nin piyasa değeri/GSYH oranının yüzde 226 ile uzun vadeli ortalamanın ve 2007–2008 krizinden önceki seviyelerin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

"SERT VE HIZLI DÜŞECEK"

Zeberg, Nasdaq 2022 seviyelerine geri dönse bile söz konusu oranın, önceki büyük balonun zirvesinden yüksek kalacağını belirtti. Balonun zirvesinin muhtemelen resesyonun başlangıcıyla örtüşeceğini ve bunun Nasdaq ile Bitcoin’de sert ve hızlı bir düşüşe yol açacağını öngördü.

BİTCOİN NE KADAR?

BTC, kritik 110 bin 000 dolar destek seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürken, haberin yazıldığı sırada 118 bin 728 dolardan işlem görüyor ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kazanmış durumda.