Bitcoin için 12 trilyon dolarlık kapı açıldı! Trump, kritik kararnameyi imzaladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, 12 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip “401(k) emeklilik fonları” için, kripto paraların da dahil olduğu varlıklara yatırım yapabilmesine izin veren kararnameyi imzaladı. BTC fiyatı 117 bin 660 dolara ve Ethereum da 3.935 dolara kadar yükselirken; son kararnamenin, özellikle Bitcoin’e daha fazla statü kazandırabileceği ve ABD’li çalışanlara, birikimlerini çeşitlendirme fırsatı sunacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Sevisi- ABD’de kripto varlıkları destekleyen çok önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi. Başkan Donald Trump, 12 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip “401(k) emeklilik fonları” için, kripto paraların da dahil olduğu alternatif varlıklara yatırım yapabilmesine izin veren kararnameyi imzaladı. Böylece kripto paraların, ABD’lilerin emeklilik fonlarındaki trilyonlarca dolardan daha fazla pay almasının da yolu açıldı.

8 AĞUSTOS 2025 BTC FİYATI

Kripto para piyasalarında son fiyatlamalara bakıldığında, BTC fiyatı 117 bin 660 dolara kadar yükseldi ve ağustos ayı işlemlerinde en yüksek noktayı test etti. Sabah saatlerinde de BTC fiyatında 116 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Ethereum’da da işlemler 3.935 doları gördükten sonra 3.890 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

ÇALIŞANLARIN ERİŞİMİ KOLAYLAŞTI

İmzalanan son kararname ile Çalışma Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC), yatırımcıların, emeklilik planlarındaki alternatif varlıklara erişimini kolaylaştırmaları talimatı verildi.

Talimatta, "Amerikalı çalışanların emeklilik hesaplarının, rekabetçi getirileri ve varlık çeşitlendirmesini elde etmesini engelleyen düzenleyici yükler ve dava riskleri hafifletilecektir” denildi.

Kripto para birimlerinin de 401(k) fonlarının erişimine açılması, Trump'ın, dijital varlıklara olan büyük bir desteği olarak gösteriliyor.

FONLAR HAREKETE GEÇTİ

Gelişmelerle birlikte ABD’de kripto paralara en fazla yatırım yapan varlık yönetim şirketi BlackRock’ın, kendi emeklilik fonunu başlatmayı planladığı da aktarıldı.

Varlık yöneticileri söz konusu kararnamenin büyük bir adım olduğunu, milyonlarca Amerikalının daha çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmasına katkı sunacağını aktarıyor.

BİTCOİN, STATÜ KAZANIYOR

Analistler ise ABD’de hayata geçirilen kripto para dostu düzenlemelerle birlikte Bitcoin spekülatif bir varlık olarak anılmaktan yavaş yavaş kurtulduğunu, birçok kurumsal ve bireysel yatırımcının uzun vadeli hedeflerine girdiğini ve son düzenlemenin de bu algının hızlanmasına destek olacağını ifade ediyor.

