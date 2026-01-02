ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Glenda Akin, aynı okulda 61 yıl 43 gün görev yaparak Guinness Dünya Rekoru’nun sahibi oldu. Öyle ki bir dönem öğretmeni olduğu bir kişinin büyüyüp aynı okulda öğretmenliğe başladığını, kendisinden 10 yıl önce ise emekli olduğunu aktardı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan emekli öğretmen Glenda Akin, Westmoreland Lisesi'nde tam 61 yıl 43 gün boyunca görev yaptı. 84 yaşındaki Akin, aynı okulda önce öğretmenlik sonra ise kütüphanecilik görevi yaptı. Okul yönetimi, tecrübeli öğretmenin uzun yıllar sarf ettiği emekleri karşılığında kütüphaneye Akin’in ismini verdi. Mesleğini ne kadar sevdiğini her fırsatta dile getiren Akin, okul camiasının kendisi için bir aileye dönüştüğünü ifade etti.

KENNEDY SUİKASTİNDEN BİLGİSAYARLARA

Kariyerine 1963 yılında, ABD Başkanı John F. Kennedy suikastından sadece birkaç ay önce başlayan Akin, onlarca nesle rehberlik etti. Bilgisayarların sınıflara girişine ve akıllı telefonların yaygınlaşmasına tanıklık eden tecrübeli eğitimci, öğrencilerin okuldayken telefonlarını bir kenara bırakmalarının daha faydalı olacağını savundu.

61 yıl aynı okulda çalışan 84 yaşındaki öğretmen dünya rekoru kırdı

Akin'in meslek hayatındaki istikrarı, dikkat çekici bir örneği de beraberinde getirdi. Akin, öğrencisi olan bir gencin büyüyüp aynı okulda öğretmenliğe başladığını ve kendisinden on yıl önce emekli olduğunu gördüğünü anlattı.

“HENÜZ PES ETMEYE NİYETİM YOK”

Resmen emekli olmasına rağmen Akin, hala oldukça aktif. Yerel kıdemli organizasyonlarında görev alan Akin, yerel kütüphanede ve kilise kütüphanesinde gönüllü çalışmalara devam ediyor. "Henüz köşeme çekilip pes etmeye niyetim yok" diyen Akin, hareket etmeye devam etmek istediğini belirtiyor.

