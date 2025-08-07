Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump'ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor

ABD Başkanı Trump'ın, Rus petrolüne yönelik hamleleri devam ediyor.

Kuveyt Petrol Bakanı Tarık Al-Roumi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri, arz-talep dengesini ve ABD Başkanı Trump’ın Rus petrolüne ilişkin son açıklamalarını dikkatle takip ettiğini belirtti.

Al-Roumi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Piyasayı OPEC aracılığıyla arz ve talep açısından izliyoruz. Ayrıca ABD Başkanı’nın açıklamalarını da takip ediyoruz” dedi.

Cyprus Mail haber sitesinden edinilen bilgilere göre, bakan, petrol fiyatlarının varil başına 72 ABD dolarının altında seyretmesini beklediğini ifade etti. Mevcut piyasa koşullarını "sağlıklı" olarak nitelendiren Al-Roumi, talebin ılımlı bir hızla arttığını kaydetti.

PİYASALARA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Öte yandan, petrol fiyatları Çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 oranında gerileyerek sekiz haftanın en düşük seviyesine indi. Bu düşüşte, Başkan Trump’ın Moskova ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaları etkili oldu. Söz konusu açıklamalar, ABD’nin Rusya’ya yönelik ilave yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına dair belirsizlikleri artırdı. Başkan Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik ilerleme sağlanamaması halinde, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtmişti.

İlgili Haber Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı

Ayrı bir gelişmede, ABD yönetimi Çarşamba günü Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu adımın gerekçesi olarak, Yeni Delhi’nin Rus petrolü alımını sürdürmesi gösterildi.

KUVEYT'TEN AÇIKLAMA

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC) CEO’su Şeyh Nevaf S. Al-Sabah ise yaptığı açıklamada, ülkenin OPEC anlaşması kapsamında belirlenen günlük üretim kotasının 2,548 milyon varil olduğunu bildirdi. Kuveyt’in bu kotayı karşıladığını ve gerekmesi halinde daha yüksek üretim kapasitesini devreye alabileceğini söyledi.

İlgili Haber Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti

Al-Sabah, “Bu kotayı üretiyoruz. Daha yüksek bir üretim kapasitesine sahibiz ve gerektiğinde bu kapasiteyi kullanıyoruz" dedi.

Diğer yandan, OPEC ve müttefikleri (OPEC+), Pazar günü yaptıkları toplantıda, Eylül ayı itibarıyla petrol üretiminin günlük 547 bin varil artırılması yönünde karar aldı. Bu adım, piyasa beklentileriyle uyumlu olurken, grubun daha önce gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 milyon varillik üretim kesintisinin erken ve tamamen tersine çevrilmesini temsil ediyor. Söz konusu kesinti, küresel talebin yaklaşık yüzde 2,4’üne denk geliyor.