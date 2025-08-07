Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump'ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor

Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump'ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump&#039;ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor
ABD, Trump, Rusya, Petrol, Piyasa, OPEC, Haber
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, piyasalara darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Trump'ın Rusya ile ilgili açıklamaları petrol piyasalarını tedirgin etti, fiyatlar 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın, Rus petrolüne yönelik hamleleri devam ediyor.

Kuveyt Petrol Bakanı Tarık Al-Roumi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri, arz-talep dengesini ve ABD Başkanı Trump’ın Rus petrolüne ilişkin son açıklamalarını dikkatle takip ettiğini belirtti.

Al-Roumi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Piyasayı OPEC aracılığıyla arz ve talep açısından izliyoruz. Ayrıca ABD Başkanı’nın açıklamalarını da takip ediyoruz” dedi.

Cyprus Mail haber sitesinden edinilen bilgilere göre, bakan, petrol fiyatlarının varil başına 72 ABD dolarının altında seyretmesini beklediğini ifade etti. Mevcut piyasa koşullarını "sağlıklı" olarak nitelendiren Al-Roumi, talebin ılımlı bir hızla arttığını kaydetti.

Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump'ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor - 1. Resim

PİYASALARA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Öte yandan, petrol fiyatları Çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 oranında gerileyerek sekiz haftanın en düşük seviyesine indi. Bu düşüşte, Başkan Trump’ın Moskova ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaları etkili oldu. Söz konusu açıklamalar, ABD’nin Rusya’ya yönelik ilave yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına dair belirsizlikleri artırdı. Başkan Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik ilerleme sağlanamaması halinde, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Ayrı bir gelişmede, ABD yönetimi Çarşamba günü Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu adımın gerekçesi olarak, Yeni Delhi’nin Rus petrolü alımını sürdürmesi gösterildi.

Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump'ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor - 2. Resim

KUVEYT'TEN AÇIKLAMA

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC) CEO’su Şeyh Nevaf S. Al-Sabah ise yaptığı açıklamada, ülkenin OPEC anlaşması kapsamında belirlenen günlük üretim kotasının 2,548 milyon varil olduğunu bildirdi. Kuveyt’in bu kotayı karşıladığını ve gerekmesi halinde daha yüksek üretim kapasitesini devreye alabileceğini söyledi.

Al-Sabah, “Bu kotayı üretiyoruz. Daha yüksek bir üretim kapasitesine sahibiz ve gerektiğinde bu kapasiteyi kullanıyoruz" dedi.

Diğer yandan, OPEC ve müttefikleri (OPEC+), Pazar günü yaptıkları toplantıda, Eylül ayı itibarıyla petrol üretiminin günlük 547 bin varil artırılması yönünde karar aldı. Bu adım, piyasa beklentileriyle uyumlu olurken, grubun daha önce gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 milyon varillik üretim kesintisinin erken ve tamamen tersine çevrilmesini temsil ediyor. Söz konusu kesinti, küresel talebin yaklaşık yüzde 2,4’üne denk geliyor.

Kaynak: Dış Haberler

Trump'tan ve Putin görüşecek mi? "Beni çok hayal kırıklığına uğrattı"Antalya elektrik kesintisi sorgulama: Antalya'nın ne zaman, saat kaçta elektrikler kesilecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Market fiyatlarını sarsıldı, bazı ürünlerin fiyatı yüzde 300 arttı! 2025'in yaz ayında etiketler bu yüzden uçtu - EkonomiBazı ürünlerin fiyatı yüzde 300 arttı!Donald Trump'tan dev şirketin CEO'suna istifa çağrısı: Şirket hisseleri çakıldı! - EkonomiTrump'tan dev şirketin CEO'suna istifa çağrısıBitcoin 1 haftanın zirvesinde! Trump’tan kripto paralar için yeni hamle - EkonomiBitcoin 1 haftanın zirvesinde! Borsada 12,5 ay sonra bir ilk! BİST 100 endeksi 11 binin üzerini gördü - EkonomiBorsada 12,5 ay sonra bir ilk! Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - EkonomiKuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için...Yabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımı - EkonomiYabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımı
Sonraki Haber Yükleniyor...