Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı
Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, beklenmedik bir keşif gerçekleştirdi. Görenleri şaşırtan olayda, polis ekipleri olay yerine gelerek bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Erzurum'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında heyecan veren bir keşif gerçekleştirildi.
BÖLGEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, yaklaşık 20 metre aralıklarla 2 top mermisi buldu.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermilerini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.
OSMANLI-RUS SAVAŞI'NDAN KALMA OLABİLİR
Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.
Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermileri, işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek.
