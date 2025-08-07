Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı

Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı
Erzurum, Rusya, Kazı, Top Mermisi, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, beklenmedik bir keşif gerçekleştirdi. Görenleri şaşırtan olayda, polis ekipleri olay yerine gelerek bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Erzurum'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında heyecan veren bir keşif gerçekleştirildi.

Gören şaşırdı, patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı - 1. Resim

BÖLGEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, yaklaşık 20 metre aralıklarla 2 top mermisi buldu.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermilerini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.

Gören şaşırdı, patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı - 2. Resim

OSMANLI-RUS SAVAŞI'NDAN KALMA OLABİLİR

Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermileri, işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlarAvroya geçiş kabusa mı dönüşüyor? İşletmelere 25 milyon avroluk sarsıcı yük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar - YaşamLüks otomobil fiyatına tay!12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı - Yaşam12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti!İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü - YaşamFırtına sonrası dev dalgalar oluştu!İstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi! Tam 3,7 milyon yavru bırakıldı - Yaşamİstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi!Nefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti! - YaşamNefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti!Norveç'in yapamadığını Türk akademisyenler yaptı! İhracat lideri olduğumuz alanda kayıplar sıfıra inecek - YaşamNorveç'in yapamadığını Türk akademisyenler yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...