TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılında küresel piyasalarda kıymetli metallerde ralli yaşanırken, ons altın %64,72 ve ons gümüş %147,89 prim ile oldukça yüksek getiriye ulaştı. Gram altın fiyatı da onstaki yükselişten destek bularak, geleneksel yatırım araçları arasında %101,75 primle geçen yılın en fazla kazandıran enstrümanı oldu.

Kıymetli metallerdeki bu yükseliş, yatırım fonlarının performansında da kendini gösterdi. Altın ve gümüşe yatırım yapan fonlar geçen yıl getiride en üst sıralarda yer almayı başardı.

EN ÇOK YÜKSELEN ALTIN FONLARI

TEFAS’ta menkul kıymet statüsünde işlem gören ve “kıymetli madenler şemsiye fonu” olarak konumlanan altın fonları arasında, 2025 yılında en fazla getiri sunanlar şöyle sıralandı:

1-HBF- HSBC Portföy Altın Fonu: %106,64

2-PAF- Pardus Portföy Altın Fonu: %103,82

3-RPG- Rota Portföy Altın Fonu: %102,78

4-NAU- Neo Portföy Altın Fonu: %102,78

5-MKG- Aktif Portföy Altın Katılım Fonu: %102,22

6-OJK- QNB Portföy Altın Fonu: %98,25

7-UP1- Ünlü Portföy Altın Fonu: %98,06

8-AFO- Ak Portföy Altın Fonu: %97,94

9-FIB- Fiba Portföy Altın Fonu: %97,73

10-TUA- TEB Portföy Altın Fonu: %97,69

EN ÇOK YÜKSELEN GÜMÜŞ FONLARI

Yine TEFAS’ta işlem gören ve gümüşe yatırım yapan fonlar arasında en yüksek performansa ise şu fonlar ulaştı:

1-YZG- Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %201,83

2-GMC- TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %201,64

3-MJG- Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %195,49

4-DMG- Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %195,33

5-GUM- Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu: %194,36

6-GTZ- Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %192,69

7-KGM- Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu: %192,53

8-IOG- İş Portföy Gümüş Serbest Fon: %201,08

9-FMG- QNB Portföy Gümüş Serbest Fon: %198,74

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?

2025 yılında dolar endeksinde yaşanan gerileme ve FED’in faiz indirimlerine yeniden başlaması; ABD para birimini zayıflattı ve kıymetli metalleri temel olarak destekledi.

Altın tarafında jeopolitik riskler “güvenli liman” talebini canlı tutarken, merkez bankalarının alımları da sarı metali rekor seviyelere taşıdı.

Gümüş özelinde ise dünyada yükselen iş kolları olarak öne çıkan yapay zeka, elektrikli araçlar ve güneş panelleri sektörlerinden gelen yüksek talep, arz endişelerini de yükselterek, gri metal fiyatını yukarı sürükledi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, TEFAS verileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

