2026’nın ilk işlem günü başlarken, piyasalarda bu ay aralık enflasyonu, TCMB faiz kararı, Fitch Ratings ve Moody’s’ten gelecek not kararları dikkatle takip edilecek. 2026 yılının ilk işlemlerinde dolar 43,00 TL ve Euro 50,65 TL’den fiyatlanıyor. 2 yıllık gösterge faiz %37’ye yakın seyrederken, BİST 100 endeksi 2025 yılını 11.261 seviyesinden tamamlamıştı. İşte piyasalarda ocak ayının ajandası…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni yıl başlarken, ocak ayında önemli veriler ve gelişmeler yakından takip edilecek.

İlk olarak 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık %0,96 artabileceğini tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2025 yılında da enflasyonun %31 olabileceği öngörülüyor.

TCMB FAİZ KARARI

Ocak ayının ajandasında, Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı da öne çıkıyor. Yılın ilk PPK toplantısı 22 Ocak’ta gerçekleşecek.

Yeni yıl zamlarının dönemsel etkilerinin görülmesi için, piyasalarda TCMB’nin de ocak ve şubat enflasyon rakamlarını bekleyebileceği beklentisi öne çıkıyor.

Son olarak aralık ayında gerçekleşen 150 baz puanlık indirimle politika faizi %38,00 seviyesine çekilmişti.

FITCH NOT KARARI

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili son not kararları da ocak ayında gelmeye başlayacak. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2026’nın ilk değerlendirmesini 23 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 26 Temmuz 2025’teki son değerlendirmede "BB-" seviyesinde sabit tutmuş, görünümü ise ‘durağan’da bırakmıştı.

MOODY’S NOT KARARI

23 Ocak tarihinde bir başka derecelendirme kuruluşu olan Moody’s’ten de Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Son olarak Moody’s 25 Temmuz 2025’teki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu "B1"den "Ba3" seviyesine çıkarmıştı. Not görünümü ise ‘durağan’ olarak açıklanmıştı.

PİYASALARDA İLK RAKAMLAR

Bu 4 gündem maddesi ocak ayında piyasaların radarında olurken; 2026 yılının ilk işlemlerinde dolar 43,00 TL ve Euro 50,65 TL’den fiyatlanıyor.

İki yıllık gösterge tahvil faizi yılın başında %37’ye yakın seyrederken, Türkiye’nin risk pimi de son dönemde 204 seviyesine kadar gerilemişti.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise 2025 yılını 11.261 seviyesinden tamamlamıştı. Analistler, CDS’teki düşüş ve enflasyonla birlikte faizlerdeki gerilemenin de 2026’da piyasayı destekleyebileceğini, bu anlamda not artışlarının da söz konusu olabileceğini aktarıyor.

BİST 100’de 11.000-11.250 bandı kısa vadede ilk destek bölgesi olarak gösterilirken, 11.500-11.600 bandı ise direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

