Çalışanlarına verdiği ikramiyeler ile gündeme gelen Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği bozmadı. Önceki yıllarda 25 ve 29 maaş ikramiye vererek çalışanlarını mutlu eden Yüce, 2026'da ikramiye dağıtmayı unutmadı.

2026 yılında asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin ardından gözler özel sektör zamlarına çevrilirken, Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce bu yıl yine ikramiye ödemesiyle gündeme geldi.

2026'DA DA İKRAMİYE DAĞITTI

Önceki yıllarda Skoda çalışanlarına 25 ve 29 ikramiye veren ve ülke genelinde büyük ses getiren Yüce, 2026'da da geleneği bozmadı. Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldı.

İKRAMİYE TUTARINI AÇIKLAMADI

Ancak geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yıl ne kadar ikramiye ödendiği açıklanmadı. Yüce, geçtiğimiz yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini belirtmiş ve bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını açıklamıştı.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

15-16 YILDIR ARALIKSIZ İKRAMİYE VERDİ

Ahmet Yüce, 15-16 yıldır aralıksız çalışanlarına ikramiye veriyor. Pandemi döneminde hiç işçi çıkarmayan Yüce, o dönemde de çalışanlarına 13,14 maaş ikramiye vermişti.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde istanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.

