45 liraya dayanacak! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ankete göre, temmuzda yüzde 29,66 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 29,69 olarak açıklandı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan yüzde 22,84'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,08'den yüzde 16,92'ye düştü.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Dolar kuru tahminlerindeki artış ise dikkat çekti. Yıl sonu dolar tahmini 43,72'den 43,96'ya, 12 sonrası dolar tahmini 47,70'ten 48,36'ya yükseltildi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 ve 2026 büyüme tahminleri sabit kaldı. Tahminler mayısta olduğu gibi bu dönemde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 oldu.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.