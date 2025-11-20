Prof. Dr. Osman Bektaş Son günlerde Sapanca Gölü'nde gözlemlenen kabarcıklar hem bölge halkında hem de yurt genelinde endişeye neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, 1999 İzmit Depremi'nin bölgedeki jeolojik yapıyı köklü şekilde değiştirdiğini hatırlatarak, deprem sırasında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 5 metreye ulaşan sağ yanal atım gerçekleştiğini, Sapanca Gölü'nün de bu yer değiştirmeden etkilendiğini söyledi.

"HAREKETLİLİK TAMAMEN DURMADI" Uzman isim, bu depremin ardından hareketliliğin tamamen durmadığını vurgulayarak fayın hareketinin çok düşük, hissedilmeyecek seviyelerde de olsa hala devam ettiğini söyledi.

"'SU KABARCIKLARI' GAYET NORMAL" Göldeki kabarcıkların kaynağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bektaş, göl tabanında biriken sedimanlardaki organik gazların, aktif fay zonu boyunca yüzeye çıkabileceğini belirtti. Bu nedenle zaman zaman su yüzeyinde kabarcıkların görülmesinin normal olduğunu söyledi.

Bektaş ayrıca, fay hattındaki hareketliliğe bağlı olarak yer altı drenajının zaman içinde değişebileceğini, bu durumun da kabarcıkların artmasına, azalmasına veya tamamen ortadan kalkmasına yol açabileceğini ifade etti.

SİNEM ERYİLMAZ

