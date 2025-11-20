Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için 2026 yılına ilişkin önemli değişiklik duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, gelecek yıl sınavın istisnai olarak iki kez uygulanacağını açıkladı. Sınav takvimindeki güncelleme, adayların başvuru ve hazırlık süreçlerini doğrudan etkilerken 2027’den itibaren tek sınav sistemine geçileceği belirtildi. İşte DUS 2026 1. ve 2. sınav tarihleri, başvurusu süreci ve sonuç takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla DUS sınavına yönelik 2026 yılı planlamasını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda sınav takviminde değişikliğe gidildiğini belirten Ersoy, adayların mağduriyeti oluşmaması için 2026’da iki ayrı DUS oturumunun yapılacağını bildirdi.

2026 DUS KAÇ KEZ YAPILACAK?

2026 yılında DUS sınavı bir defaya mahsus olmak üzere iki kez yapılacak. ÖSYM Başkanı Ersoy’un açıklaması, 2025 yılındaki ikinci dönem sınavının ardından tek sınav uygulamasına geçileceği yönündeki planlamanın revize edildiğini gösterdi. Böylece gelecek yıl Nisan ve Kasım aylarında iki ayrı dönem için sınav uygulanacak.

2026 DUS kaç kez yapılacak? 1. ve 2. sınav tarihlerini ÖSYM başkanı duyurdu

DUS 2026'DA İKİ KEZ Mİ YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 yılında DUS, Nisan ve Kasım aylarında iki kez uygulanacak. Böylece hem eski sınav takvimine göre hazırlık yapan adaylar hem de yeni sisteme uyum sağlayacak olanlar için geçiş kolaylığı sunuluyor.

DUS 2026/1. DÖNEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DUS 2026 2. Dönem başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu başvuru süreci, özellikle yılın ikinci yarısında hazırlık yapan adaylar için ikinci bir fırsat sunuyor. Başvuru ekranı yine ÖSYM’nin resmi adresi üzerinden açılacak.

İkinci dönem sınavı 1 Kasım’da uygulanacak ve sonuçlar 26 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Bu dönem için yerleştirme işlemleri Aralık ayı itibarıyla başlatılacak. Böylece 2026 yılı boyunca iki farklı uzmanlık sınavı dönemine başvuru yapılabilecek.

2026 DUS kaç kez yapılacak? 1. ve 2. sınav tarihlerini ÖSYM başkanı duyurdu

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası