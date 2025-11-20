ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programında son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Mehmet Uraik, izleyicileri tarafından en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Programda çarpıcı iddiaların merkezinde yer alan Mehmet Uraik'in kim olduğu merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programında yaşanan gelişmelerle Mehmet Uraik, son günlerin en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

30 yıllık eşi Rüstem Çiftçi'yi bırakıp 27 Eylül'de evden ayrılan 5 çocuk annesi Nimet Çiftçi'nin İzmir Torbalı'da bulunmasıyla başlayan olaylar zincirinde, Nimet Ç. ile birlikte canlı yayına katılan Mehmet Uraik birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Esra Erolla Mehmet Uraik kimdir, öldü mü? Yeniden gündeme oturdu

ESRA EROL'LA MEHMET URAİK KİMDİR?

Mehmet Uraik hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Rüstem Çiftçi'nin eşi Nimet Çiftçi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Mehmet Uraik hakkında detaylı bir bilgi bulunmamasına rağmen, kendisinin 'Evden hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Parada sahtecilik' gibi farklı suçlardan toplam 13 adli kaydının olduğu ATV ekranlarında ortaya çıktı.

Esra Erolla Mehmet Uraik kimdir, öldü mü? Yeniden gündeme oturdu

MEHMET URAİK ÖLDÜ MÜ?

Mehmet Uraik ölmemiştir. Yaşanan saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Uraik'in tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası