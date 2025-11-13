Esra Erol'da programında gündeme getirilen ve Türkiye'nin konuştuğu Batuhan Yener'in şüpheli ölümü ile eski eşi Türkan Koç Yener hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialar mercek altına alındı. Batuhan Yener'in annesi Yasemin Davutoğlu eski gelinini cinayetle suçlamaya başladı. Olayın kilit ismi Türkan Koç Yener kimdir? İşte tüm detaylar...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde, 30 Haziran 2025 gecesi gerçekleşen olay, tüm Türkiye'yi sarstı. Henüz 28 yaşında ve sadece 4 aylık evli olan Batuhan Yener'in ölümü, adli makamlarca kapsamlı olarak soruşturulmaya devam ediyor.

Batuhan Yener'in annesi Yasemin Davutoğlu'nun ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında dile getirdiği şok edici iddialar bambaşka bir boyut kazandı. Davutoğlu, oğlunun ölümünün cinayet olduğunu ileri sürerek dikkatleri eski gelini Türkan Koç Yener'e çevirdi.

Esra Erolda Türkan Koç Yener kimdir? Batuhan Yenerin şüpheli ölümüyle gündeme geldi

ESRA EROL'DA TÜRKAN KOÇ YENER KİMDİR?

Türkan Koç Yener, ismini eski eşi Batuhan Yener'in 30 Haziran 2025'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen şüpheli ölümüyle duyurdu.

Batuhan Yener ile tanışmasında yalnızca 20 gün sonra evlenen ancak evliliklerinin 4.ayında eşini kaybeden Türkan Koç Yener, Esra Erol'da programıyla gündeme bomba gibi düştü.

Batuhan Yener'in annesi Yasemin Davutoğlu, Esra Erol'un programına çıkarak, oğlunun ölümünün bir cinayet olduğunu öne sürdü. Suçlamalarının odağına eski gelini Türkan Koç Yener vardır.

Esra Erolda Türkan Koç Yener kimdir? Batuhan Yenerin şüpheli ölümüyle gündeme geldi

Türkan Koç Yener, bu ağır iddiaları reddederek hakkındaki şüpheleri gidermeye çalışmıştır. bu tartışmalarla birlikte kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline gelmiştir.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası