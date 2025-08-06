Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak?

Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esra Erol&#039;la ne zaman, hangi gün başlayacak?
Esra Erol, ATV, Yeni Sezon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programının yayın tarihi merak konusu oldu. Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol yeni sezon için nefesler tutuldu. Programı yakından takip edenler Esra Erol yayın tarihi hakkında araştırma yapıyor. Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

Esra Erol'la programı yeni sezon öncesi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler, "Esra Erol ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte, Esra Erol yeni sezon tarihi...

Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak? - 1. Resim

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Esra Erol'la programının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş sezonlara bakıldığında Eylül gibi başlaması tahmin ediliyor.

ATV ekranlarının hafta için her gün yayınlanan gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yeni sezon tarihi merak konusu oldu. 

Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak? - 2. Resim

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu ancak aslen Sinopludur. Babası polis olan Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir

İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladıktan sonra Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu oldu. Daha sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak? - 3. Resim

Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başladı. Esra Erol, kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evli ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in komşusundan müdahale çağrısı! Uluslararası topluma seslendiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - HaberlerBu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldıEşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - HaberlerEşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu olduYağmur yağacak mı? İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hava durumu - HaberlerYağmur yağacak mı? İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hava durumuİzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - Haberler1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?Feyenoord - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı! İlk 11’de kimler var, kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerFeyenoord - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı! İlk 11’de kimler var, kimler eksik, kimler sakat?
Sonraki Haber Yükleniyor...