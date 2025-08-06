Esra Erol'la ne zaman, hangi gün başlayacak?

Esra Erol'la programı yeni sezon öncesi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler, "Esra Erol ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte, Esra Erol yeni sezon tarihi...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Esra Erol'la programının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş sezonlara bakıldığında Eylül gibi başlaması tahmin ediliyor.

ATV ekranlarının hafta için her gün yayınlanan gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yeni sezon tarihi merak konusu oldu.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu ancak aslen Sinopludur. Babası polis olan Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir

İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladıktan sonra Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu oldu. Daha sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başladı. Esra Erol, kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evli ve 2 çocuk annesidir.