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Esra Erol ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esra Erol ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esra Erol'da programında sezon finalinin ardından gözler geri dönüş tarihine çevrildi. Seyirciler, gündüz kuşağının sevilen programının yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki Esra Erol'da ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? İşte merak edilen detaylar...

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak yaz tatiline girmişti. İzleyicileri ekranlara kilitleyen gündüz kuşağı programının geri dönüş tarihi merak edildi.

Peki Esra Erol'da ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

Esra Erol ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? - 1. Resim

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol’da programının ne zaman başlayacağı izleyicilerin gündeminde. Geçmiş yayın takvimleri hesaba katıldığında programın Eylül 2025'te yeni sezona başlaması bekleniyor.

Kanal yönetimi ve yapım ekibi ise Esra Erol’da programının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Esra Erol ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? - 2. Resim

ESRA EROL KİMDİR?

Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğu olan Esra Erol, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Kütahya’da tamamladıktan sonra radyo-televizyon alanında çeşitli kurslar ve üniversite eğitimi aldı. Genç yaşlardan itibaren medya dünyasında yer alan Erol, birçok kanalda sunuculuk yaptı ve özellikle evlilik programlarıyla tanındı.

Altın Kelebek gibi önemli ödüller kazanan sunucu, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla kariyerini sürdürüyor. 2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Erol, iki çocuk annesidir.

Esra Erol ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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