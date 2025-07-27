Arzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldi

Hafta içi her gün 16.00'da ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında, Arzu ile Sinan çifti gündeme damga vurdu. Arzu Çimen'in öldüğüne dair sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çimen’in hayatını kaybettiği yönünde sosyal medyada birçok paylaşım yapılmasının ardından Arzu Çimen öldü mü? sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Esra Erol programında Arzu-Sinan Çimen olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sinan Çimen, 13 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da kaybolan eşi Arzu Çimen'i bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti.

Arzu Çimen, canlı yayına katılarak eşine neden ortadan kaybolduğuna dair açıklama yapmıştı. Ancak bir süredir Arzu Çimen'in öldüğüne dair sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Peki, Arzu Çimen öldü mü? İşte tüm ayrıntılar...

ARZU ÇİMEN ÖLDÜ MÜ?

Arzu Çimen ölmemiştir. Esra Erol'un programında gündeme gelen ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Sinan ve Arzu çifti arasında yaşananlar çok konuşulmuştu.

Esra Erol'un programında izleyicilerin dikkatini çeken Arzu Çimen, 13 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da kaybolmuştu. Eşi Sinan Çimen ise programa katılarak karısının bulunmasını istemişti.

Son zamanlarda ise Sinan Çimen'in eşi Arzu Çimen'in öldüğü iddia edildi. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Son gelen bilgiler ışığında Arzu Çimen’in öldüğü haberleri tamamen asılsızdır. Yapılan paylaşımlar sonucunda Arzu Çimen halen yaşamaktadır.

ARZU ÇİMEN KİMDİR?

Esra Erol’un programındaki Arzu Çimen, Sinan Çimen’in eşidir. Kocasıyla yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle canlı yayına gelerek eşiyle yüzleşmiştir.

Sinan Çimen, 13 Kasım'da İstanbul'dan kaybolan eşi Arzu Çimen'i bulmak için Esra Erol'da yardım istedi. Ardından Çimen, bir uygulamada eşinin hesabının olduğunu öğrendiğini ve başka bir telefon kullandığını dile getirmişti. Ardından Arzu Çimen programa katılarak eşine açıklama yapmıştı.