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Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler &#039;Babasının kopyası&#039; yorumunu yaptı
Esra Erol, Baba-oğul, Benzerlik, 15 Yaş, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esra Erol, büyük oğlu İdris Ali'nin 15. yaşını sosyal medyada kutladı. Takipçilerin gözünden kaçmayan detay ise genç İdris’in babasına olan çarpıcı benzerliğiydi. Ünlü sunucunun takipçileri yorum yağdırdı.

Sunucu Esra Erol, 2010 yılında evlendiği Ali Özbir ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu İdris Ali’nin 15. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı.

Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı - 1. Resim

Özellikle ailesiyle geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaşan Esra Erol, bu kez büyük oğlu İdris Ali'nin doğum günü için duygusal bir gönderiye imza attı.

Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı - 2. Resim

BABASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda, İdris Ali'nin babası Ali Özbir’e olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı - 3. Resim

Takipçiler, baba-oğul arasındaki şaşırtıcı benzerliğe dikkat çekerek “Babasının kopyası” ve “Babasına aşırı benziyor” gibi yorumlar yaptı. Ünlü sunucunun gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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