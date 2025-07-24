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Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel iddialı diziyle anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel iddialı diziyle anlaştı
Dizi, Yeni Dizi, Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Hayat Bugün” dizisinin ardından bir süredir ekranlardan uzak kalan Tansel Öngel, “Güzelköy” dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, dizide “Güney” karakterini canlandıracak.

“Benim İçin Üzülme”, “Maske Kimsin Sen”, “Hayat Bugün” ve “Yaz’ın Öyküsü” gibi yapımlardaki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Tansel Öngel, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönüyor.

Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel iddialı diziyle anlaştı - 1. Resim

Öngel, yakında izleyiciyle buluşacak olan “Güzelköy” dizisinde “Güney” karakterini canlandıracak. Güney karakteri, dizide Belediye Başkanı Şahika Yıldızhan Karaca’nın eşi, Ada’nın babası ve eşinin aile şirketi Yıldızhan’da bir yönetici olarak izleyiciyle buluşacak.

Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel iddialı diziyle anlaştı - 2. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Dizide Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Şebnem Sönmez ve Durukan Çelikkaya gibi birçok ünlü isim rol alacak.

Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel iddialı diziyle anlaştı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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