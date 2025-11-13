A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçtan 6-1 galibiyetle ayrılan Milliler, taraftarı önünde benzer başarısını tekrarlamak istiyor. Maçı tribünlerden takip etmek isteyen taraftar, Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak araştırıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı, Bursa Atatürk Spor Kompleksli Matlı Stadyumu'' Bursa Timsah Arena' da oynanacak. Tribünlerde taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor.

Türkiye Bulgaristan maçı, Bursa Atatürk Spor Kompleksli Matlı Stadyumu'nda oynanacak. 21 Aralık 2015 tarihinde açılan stadyum, . Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Beşiktaş Park ile birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip üç stadyumdan biridir. Stadyum toplamda 43 bin 361 koltuk kapasitelidir.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

15 Kasım 2025 Cumartesi saat 20.00'de başlayacak olan mücadele TV8'de şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN İLK MAÇTA GOLLERİ KİM ATTI?

Grupta oynanan ilk maç 6-1'lik skorla Türkiye kazandı. Galibiyeti getiren golleri sırasıyla 11. dakika'da Arda Güler, 41. ile 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Ayrıca rakip oyuncu Viktor Popov 49. dakika da topu kendi kalesine gönderdi.

