İzmir'de sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklar nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi. Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S.'ye ait otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

İzmir'de ilginç görüntü! 8 yıldır park halindeki aracı sarmaşıklar sardı

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

KEDİLERE YUVA OLDU

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

"KADERİNİ BEKLİYOR"

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, konuyla ilgili "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

"ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI DA BİLMİYORUZ"

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını söyledi. Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

