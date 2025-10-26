Kuyumcu açılışında bedava altın dağıtıldı! Duyan oraya koştu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kuyumcu zinciri yeni şubesini açtı. Açılışta müşterilere 0,25 gram altın ve saat hediye edilmesi yoğunluğa neden oldu.
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bir kuyumcu zincirinin yeni şubesinin açılışında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Şubenin açılışında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye ise kol saati hediye edildi.
Törene Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Dönmez, hızla gelişen Darıca’da yeni işletmelerin ekonomiye canlılık kattığını belirtti. Belediye Başkanı Bıyık ise açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafa hayırlı kazançlar diledi.
KAMPANYAYA İLGİ BÜYÜK
Kurdele kesiminin ardından mağaza görevlileri, sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlara numara dağıtarak hediyeleri teslim etti.
Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, açılış gününe özel kampanya vatandaşlardan büyük ilgi gördü.