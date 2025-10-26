Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Manisa'da üzümde rekor sezon: Kilosu 60 TL'ye kadar alıcı buluyor

Manisa'da üzümde rekor sezon: Kilosu 60 TL'ye kadar alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;da üzümde rekor sezon: Kilosu 60 TL&#039;ye kadar alıcı buluyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altındaki üzümler, ekim sonuna gelinmesine rağmen toplanmaya devam ediyor. Kadın işçiler, yağmur çamur demeden sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyor. Sofralık Sultaniye çekirdeksiz üzümün kilogram fiyatı kalitesine göre 35 ila 60 lira arasında değişirken, iç piyasada ise 25 ile 30 lira arasında alıcı buluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen örtü altındaki üzümlerin hasadı hız kesmeden devam ediyor. Kadın işçiler, yağmur çamur demeden çalışarak emekleriyle geçimlerini sağlamayı sürdürüyor.

KİLOSU 35 İLA 60 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

İhracata giden sofralık Sultaniye çekirdeksiz üzümün kilogram fiyatı kalitesine göre 35 ila 60 lira arasında değişirken, iç piyasada ise 25 ile 30 lira arasında alıcı buluyor.

Manisa'da üzümde rekor sezon: Kilosu 60 TL'ye kadar alıcı buluyor - 1. Resim

"EKİM AYININ SONUNA GELDİK AMA ÜZÜM HASADIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, akşam hava kararıncaya kadar sürüyor. Kadın işçilerden Yeter Gök, alın teriyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yağmur çamur demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz emekçi kadınlar her gün emeğimizi alın teriyle kazanıyoruz. Ekim ayının sonuna geldik ama Sarıgöl ovasında üzüm hasadımız devam ediyor." dedi.

Manisa'da üzümde rekor sezon: Kilosu 60 TL'ye kadar alıcı buluyor - 2. Resim

Sarıgöl Ziraat Odası yetkililerinden alınan bilgiye göre, örtü altı üzüm hasadının hava şartlarına bağlı olarak ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Golden, starking, crisp pink, fuji, gala... Yok yok! Karaman'da son hasat başladı - EkonomiGolden, starking, crisp pink, fuji, gala... Yok yok! Karaman'da son hasat başladıSopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira - EkonomiSopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyorTSE 91 yeni personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı - EkonomiTSE personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandıGlobal pazarda dönüşüm hızlanıyor! Otomotivde yazılımın payı 2030’da yüzde 30’a çıkacak - EkonomiOtomotivde yazılımın payı 2030’da yüzde 30’a çıkacakİşe başlatılmayan işçiye emsal ücret! Yargıtay’dan göreve iade kararında iki kriter - EkonomiYargıtay'dan işverenleri yakından ilgilendiren emsal kararAbone bedelinde 12 taksit fırsatı! Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor - EkonomiDoğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...