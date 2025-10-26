Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de çay ocağında dehşet! Elini kolunu sallayarak geldi, kurşun yağdırdı

Kocaeli'de çay ocağında dehşet! Elini kolunu sallayarak geldi, kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de çay ocağında oturan bir grubu hedef alan saldırgan, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Vurulan bir kişi yere yığılırken kimliği henüz bilinmeyen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir çay ocağında oturan grubun yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla masada oturanlardan birine ateş etti.

Kocaeli'de çay ocağında dehşet! Elini kolunu sallayarak geldi, ateş yağdırdı - 1. Resim

Vurulan kişi yere yığılırken masadaki diğer kişiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de çay ocağında dehşet! Elini kolunu sallayarak geldi, ateş yağdırdı - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de çay ocağında dehşet! Elini kolunu sallayarak geldi, ateş yağdırdı - 3. Resim

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çay ocağına girerek masadakilerden birine ateş etmesi, yaşanan arbede ve kaçışı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
