Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: Tedirgin olmayın

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na SOLOTÜRK'ün hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

Bugün "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

