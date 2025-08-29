Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ağustos'ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi?

30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi?

30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi?
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanırken İstanbullular için özel sürprizler sunulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram dolayısıyla toplu taşıma araçlarının yanı sıra bazı kültür ve sanat mekanlarını da ücretsiz erişime açacağını duyurdu. 30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı!

30 Ağustos'ta Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi sorusunun cevabı İBB'den geldi! Vatandaşlar İstanbul'un tarihi dokusunu ve kültürel mirasını 30 Ağustos günü ücretsiz olarak keşfedebilecek.

30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi? - 1. Resim

30 AĞUSTOS’TA ÜCRETSİZ MÜZELER

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul’da kültürel etkinlikler ve ziyaretler için önemli fırsatlar sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram günü bazı müzeleri ücretsiz erişime açarak vatandaşların hem tarihi hem de kültürel değerleri deneyimlemelerine imkan sağlıyor. Zafer Bayramı'nda İBB’ye bağlı mekanlar, belirlenen saatler arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi? - 2. Resim

İBB Kültür AŞ çatısı altındaki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 10.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi? - 3. Resim

30 AĞUSTOS YEREBATAN SARNICI ÜCRETSİZ Mİ?

Yerebatan Sarnıcı 30 Ağustos Cumartesi günü ziyaretçilere ücretsiz olarak açılacak. İBB Kültür AŞ’nin düzenlemesi ile sarnıç, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan QR kod ve kimliklerini girişte göstermeleri gerekiyor. 

30 Ağustos’ta ücretsiz olan müzeler açıklandı! Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk ücretsiz mi? - 4. Resim

30 AĞUSTOS MİNİATÜRK ÜCRETSİZ Mİ?

Miniatürk de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz olacak. Ziyaretçiler, saat 10.00 ile 14.00 arasında Miniatürk’ü ücretsiz gezebilecek.

