30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, yarın hangi toplu taşımalar bedava?

30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, yarın hangi toplu taşımalar bedava merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milyonlarca vatandaşın şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayabilmesi için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarının kullanımına ilişkin detaylar netleşti.

30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, yarın hangi toplu taşımalar bedava Resmi Gazete ve İBB tarafından açıklandı. Zafer Bayramı'nda metrobüs, otobüs, vapur, tramvay, metro, marmaray gibi birçok toplu taşımanın ücret durumu gündemde.

30 AĞUSTOS METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul’da metrobüsler, bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İBB’ye bağlı metrobüs hatları, 30 Ağustos Cumartesi günü 24 saat boyunca ücret alınmadan çalışacak. Ücretsiz kullanımdan faydalanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olmak yeterli olacak. 

YARIN HANGİ TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz veya indirimli olacak. İstanbul’da otobüs, metro, tramvay ve metrobüs gibi tüm İBB’ye ait ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Ankara’da EGO’ya bağlı otobüs ve metro hatları gün boyu ücretsiz hizmet sunacak. İzmir’de ise toplu taşıma araçları yüzde 50 indirimli olarak çalışacak.

30 AĞUSTOS VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’daki vapur seferleri de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz olacak. İstanbullular, vapurlarla şehir içi ulaşımı ücret ödemeden gerçekleştirebilecek. 

30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram günü İstanbul’daki İBB otobüsleri de ücretsiz olacak. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkartları ile otobüsleri gün boyunca ücretsiz kullanabilecek.

