İBB'den 30 Ağustos açıklaması! Toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak

Güncelleme:
Gündem Haberleri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım araçları ve müzeler ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik açıklamada bulundu.

Buna göre; İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

BAZI MÜZELER ÜCRETSİZ

Ayrıca İstanbul'un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak.

İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan "İşlemler" bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

