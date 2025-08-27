Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
SoloTürk gösteri uçuşu saat kaçta? 30 Ağustos SoloTürk gösteri takvimi

SoloTürk gösteri uçuşu saat kaçta? 30 Ağustos SoloTürk gösteri takvimi

- Güncelleme:
Zafer Bayramı, SoloTürk, Anıtkabir, Gösteri Uçuşu, F-16, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Anıtkabir semalarında görsel bir şölen sunacak. 28 Ağustos Perşembe günü prova uçuşu ve 30 Ağustos'ta ise gösteri uçuşu gerçekleşecek. Bu nedenle 30 Ağustos SoloTürk gösteri uçuşu saati araştırılıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk’ün Anıtkabir üzerindeki uçuşlarıyla taçlanacak. Ankara Valiliği’nin duyurduğu takvimle SoloTürk’ün çevre tanıma, prova ve gösteri uçuşlarının detayları netleşti.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SoloTürk, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 18.45’te Ankara’da Anıtkabir üzerinde Zafer Bayramı’na özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

F-16C Blok-30TM uçağıyla yapılacak bu gösteri, yaklaşık 20-27 dakika sürecek.

Gösteri, yüksek manevra kabiliyeti ve pilotaj becerisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. SoloTürk gösterisinin TRT Haber veya TRT Spor gibi kanallarda yayınlanması bekleniyor.

Ankara Valiliği, yüksek jet sesleri nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi ve tedirgin olmamaları çağrısında bulundu.

SoloTürk gösteri uçuşu saat kaçta? 30 Ağustos SoloTürk gösteri takvimi - 1. Resim

30 AĞUSTOS SOLOTÜRK GÖSTERİ TAKVİMİ

SoloTürk’ün 30 Ağustos 2025 için hazırladığı uçuş takvimi, Ankara Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Takvime göre 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu, aynı gün saat 18.45’te prova uçuşu yapılacak.

Asıl gösteri ise 30 Ağustos Cumartesi günü saat 18.45’te Anıtkabir semalarında gerçekleşecek.

SoloTürk, 26-27 Ağustos’ta Afyonkarahisar ve Manisa’da selamlama uçuşları yaparak bayram coşkusunu farklı şehirlerde de yaşattı.

Ayrıca Türk Yıldızları da aynı gün Kütahya Zafertepe Tören Alanı’nda saat 17.00’de selamlama uçuşu gerçekleştirecek, böylece Zafer Bayramı gökyüzünde çift bir şölenle kutlanacak.

SoloTürk gösteri uçuşu saat kaçta? 30 Ağustos SoloTürk gösteri takvimi - 2. Resim

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SoloTürk, Ankara’da Anıtkabir semalarında uçacak. Çevre tanıma ve prova uçuşları da 28 Ağustos’ta aynı bölgede yapılacak.

