Ankara Valiliği, programı paylaşıp uyardı: Korkmayın!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara'da SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları ile yapılacak. Valilik, yüksek sesin neden olacağı tedirginliğe karşı programı paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara’da Aşağıdaki Programa Göre SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları Yapılacaktır.

UÇUŞ PROGRAMINI PAYLAŞTILAR

Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur.

aları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur.