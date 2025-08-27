27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara’da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak. Başkent EDAŞ, bölge genelinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı kesinti uygulanacağını duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi...

ÇANKAYA, ETİMESGUT, GÖLBAŞI, KEÇİÖREN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören ve Ankara'nın birçok ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor.

Buna göre, Ankara’nın birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren elektrikler kesilecek ve kesintiler akşam saatlerine kadar sürecek. Ankara elektrik kesintisine ilişkin detaylı bilgilere ulaşma için Başkent EDAŞ'ın internet adresini ziyaret edebilirsiniz.