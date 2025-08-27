Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerinde sabah saatleri itibarıyla elektrikler kesilmiştir. Ankaralılar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Özellikle Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu gündeme getirildi.

Ankara’da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak. Başkent EDAŞ, bölge genelinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı kesinti uygulanacağını duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Ankara elektrik kesintisi sorgulama listesi...

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ÇANKAYA, ETİMESGUT, GÖLBAŞI, KEÇİÖREN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören ve Ankara'nın birçok ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor.

Buna göre, Ankara’nın birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren elektrikler kesilecek ve kesintiler akşam saatlerine kadar sürecek. Ankara elektrik kesintisine ilişkin detaylı bilgilere ulaşma için Başkent EDAŞ'ın internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

27 AĞUSTOS ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 15. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 16. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 17. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 18. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 19. Resim

27 Ağustos Ankara elektrik kesintisi listesi! Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek? - 20. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir? - HaberlerYoung Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?ASKİ Ankara su kesintisi 27 Ağustos 2025! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ Ankara su kesintisi 27 Ağustos 2025! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Desire Doue öldü mü? - HaberlerDesire Doue öldü mü?Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos son dakika depremler listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos son dakika depremler listesiBugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Çarşamba bugünkü maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Çarşamba bugünkü maç programı belli olduKırklareli'de denize girmek yasak mı? Valilikten son dakika açıklaması geldi - HaberlerKırklareli'de denize girmek yasak mı? Valilikten son dakika açıklaması geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...