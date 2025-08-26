Etimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara'da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 26 Ağustos 2025 Salı günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, farklı saat aralıklarında yapılacak çalışmalar esnasında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Böylelikle "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" yeniden gündeme geldi.
Başkent EDAŞ, Ankara’da 26 Ağustos 2025 Salı günü şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Etimesgut başta olmak üzere kent genelinde birçok ilçede enerji verilemeyecek. Programa göre, Ayaş, Akyurt, Altındağ gibi birçok Ankara ilçesine bugün elektrik verilemeyecek. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
Şu anda Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 12 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor. Etimesgut'ta elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için TIKLAYIN
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Başkent EDAŞ’ın resmi internet adresi üzeriden yapılan açıklamayla beraber Etimesgut, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan ve birçok ilçede kesintiler yaşanacak.
Ankara'da elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacaktır. Gün içinde elektrikler gelecektir.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LiSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN