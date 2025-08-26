Etimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent EDAŞ, Ankara’da 26 Ağustos 2025 Salı günü şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Etimesgut başta olmak üzere kent genelinde birçok ilçede enerji verilemeyecek. Programa göre, Ayaş, Akyurt, Altındağ gibi birçok Ankara ilçesine bugün elektrik verilemeyecek. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ’ın resmi internet adresi üzeriden yapılan açıklamayla beraber Etimesgut, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan ve birçok ilçede kesintiler yaşanacak.

Ankara'da elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacaktır. Gün içinde elektrikler gelecektir.

