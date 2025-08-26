Kayseri güncel elektrik kesinti listesi! KCETAŞ duyurdu! 26 Temmuz Kayseri'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kaynak: Türkiye Gazetesi
26 Temmuz Çarşamba günü Kayseri'de gerçekleşen elektrik kesintileri KCETAŞ tarafından paylaşıldı. Buna göre, Kayseri'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Peki 26 Temmuz Kayseri'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), 24 Ağustos Salı günü Kayseri'de yapılacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı.
Bun göre, bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanıyor. Peki, 26 Temmuz Kayseri'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
26 TEMMUZ KAYSERİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Yayınlanan planlı elektrik kesintisi listesinde bakım, onarım ve tesis çalışması nedeni ile elektriklerin verilmeyeceği bölgeler listelendi. İşte Kayseri elektrik kesintisi listesi;
KAYSERİ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
|26.08.2025 08:30:00
|26.08.2025 17:30:00
|SARIZ
|Günesen Mah. Susam sok., Egemenlik sok., İnönü cad., 2.Sok., 3.Sok., Özfidan Sok., 4.Sok., 8.Sok., 5.Sok., Kocatepe Sok., Atatürk Cad., Paşapınar sok., Şht.ibrahim Albayrak cad., 6.sok., Seher sok., Girne cad., Hamdi Pınar sok., Şifa sok., ptt sok. ve civarlarında / yeni mah. seher sok., girne cad., şht. ali çiçek cad., Hamdi Pınar sok., Papatya sok., Cumhuriyet Cad. ve Civarlarında / Kuşçu Mah. Şehit Mustafa Şahin Küm. ev. ve civarlarında / Çatalpınar mah. şehit durmuş tarım Küm.ev. ve civarlarında /
|26.08.2025 08:30:00
|26.08.2025 17:30:00
|BÜNYAN
|Kardeşler mah. Kardeşler Kümeevler ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 17:00:00
|HACILAR / MELİKGAZİ
|Yukarı mah. Hasandede cad., çavuş çıkmaz sok., aktaşlar çıkmaz sok., kergah geç., 5943.sok., 5945.sok., 5944 sok ve civarlarında / eğribucak mah. 1098. sok. ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 13:00:00
|KOCASİNAN
|(İPTAL EDİLDİ) Gömeç mah. seyrek 1.sok., şirinköy sok., kardelen 1.cad., 2537.sok., suludere sok., gömeç cad., turgutlu sok., osmancık 1.sok., soğanlı sok., ortayazı sok., şehitveren cad., kardelen çık., sivritepe sok., pekmezli sok., 4996. sok. ve civarlarında / barsama mah. çavuşağa kümeevler ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 17:30:00
|İNCESU
|Garipçe mah. avanos yolu küm. ev. ve civarlarında / örenşehir mah. hamurcu yolu küm.ev., 3802.sok. ve civarlarında / hamurcu mah. 3802.sok. ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 13:00:00
|KOCASİNAN
|Gömeç mah. seyrek 1.sok., şirinköy sok., kardelen 1.cad., osmancık 1.sok., özdil geç., 2537.sok., suludere sok., şehitveren cad., gömeç cad., turgutlu sok., soğanlı sok., ortayazı sok., oyuktaş sok, özkaynak sok., uzunyazı cad., özdil sok., ovapınarı sok., ovaköy sok., oğulbalı sok., otluyazı geç., felahiye cad., otluyazı sok., kardelen çık., çobanoğlu sok., sivritepe sok., pekmezli sok., esra sok., şermin sok., malkara sok., şaheser sok., ılgıt sok., itimat sok., piyade sok., nişanlı sok., kıskaçlı sok., turkuvaz cad., file sok., gemiler sok., 4998.sok., 4973.sok, 4974. sok., 4996. sok., 5000.sok., 4981.sok., 4982.sok. ve civarlarında / barsama mah. 3015.sok., çavuşağa kümeevler ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 10:45:00
|MELİKGAZİ
|30 Ağustos mah. şht. mehmet baydur cad., manyas geçidi sok., manyas çıkmaz sok., 3020. sok., manyas sok., osman kavuncu bul., anamur cad. ve civarlarında / anbar mah. osman kavuncu bul., katran sok. ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 17:00:00
|MELİKGAZİ
|Battalgazi mah. aktepe sok., battalgazi bul., çanakkale sok., osmanlı sok., amaç sok., hacılar 1. cad., yavaş sok., nuray sok., pehlivan sok., pakalın sok., nurhan sok., oyak sok., pamuk sok., aşkale çık.sok., osmanlı çık. sok., aşkale sok., halk cad., karacalar sok., yağ çık. sok. ve civarlarında /
|26.08.2025 08:45:00
|26.08.2025 17:00:00
|MELİKGAZİ
|Ağırnas mah. 3074.sok., 3076.sok., 3087.sok., 3075.sok. ve civarlarında /
|26.08.2025 09:00:00
|26.08.2025 10:30:00
|MELİKGAZİ
|Ağırnas mah. 3074.sok., kayseri bünyan karayolu kümeevler ve civarlarında /
