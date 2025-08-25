Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Didim başta olmak üzere Aydın'ın birçok ilçelerinde 25-26 Ağustos 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, kesinti programını inceliyor. Peki, Aydın'da elektrik kesintiler ne zaman gelecek?

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı mahallelere elektrik verilemeyecek. 

Peki, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, planlı elektrik kesintileri listesi...

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

DİDİM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Didim'in Altınkum Mh. ( 219/1. Sk. 256/1. Sk. 256/2. Sk. 256 Sk. 256. Sk. 215. Sk. 256/3. Sk. ) elektrikler kesilecektir. 
 
Kesinti ID : 3330687
Saat : 17:00 - 20:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
 
Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

AYDIN'DA ELEKRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Aydın'ın Bozdoğan, Çine, Efeler, Karpuzlu, Kuşadası ve Nazilli ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecektir.

AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

