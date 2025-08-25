Didim elektrik kesintisi sorgulama! 25-26 Ağustos Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek?

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı mahallelere elektrik verilemeyecek.

Peki, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, planlı elektrik kesintileri listesi...

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Didim'in Altınkum Mh. ( 219/1. Sk. 256/1. Sk. 256/2. Sk. 256 Sk. 256. Sk. 215. Sk. 256/3. Sk. ) elektrikler kesilecektir.

Kesinti ID : 3330687 Saat : 17:00 - 20:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

AYDIN'DA ELEKRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Aydın'ın Bozdoğan, Çine, Efeler, Karpuzlu, Kuşadası ve Nazilli ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecektir.