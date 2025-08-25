Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Ankara'yı 6 dakika içerisinde yok ederiz" tehdidi! Hindistan medyasından haddini aşan haber

"Ankara'yı 6 dakika içerisinde yok ederiz" tehdidi! Hindistan medyasından haddini aşan haber

&quot;Ankara&#039;yı 6 dakika içerisinde yok ederiz&quot; tehdidi! Hindistan medyasından haddini aşan haber
Hindistan medyasında, geçtiğimiz aylarda içerisinde Türkiye'ye açık tehditte bulunan skandal bir haber yayımlandı. "Z News" haber sitesinde yayımlanan içerikte, Hindistan'ın Agni V füzesi tanıtılırken, söz konusu füzenin "Ankara'yı dakikalar içerisinde yok edebileceği" yazıldı.

Mayıs ayında Hindistan medyasında skandal bir haber yayımlandı.

SKANDAL HABERDE TÜRKİYE'YE TEHDİT!

Hindistan merkezli Z News’in haberine göre, Agni V füzesi hakkında, "Saatte 29 bin 400 km hıza ulaşabiliyor ve Türkiye’nin herhangi bir noktasını, hatta başkent Ankara’yı dakikalar içinde vurabilecek kapasitede" ifadeleri kullanıldı.

“Brahmastra” olarak da adlandırılan bu füze, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) tarafından geliştirildi ve 7 bin kilometreden fazla menzile sahip.

Füze, nükleer başlık taşıyabilen MIRV özellikli kara bazlı bir kıtalararası balistik füze olarak Hindistan’ın en uzun menzilli füzesini oluşturuyor ve bin kilogram ağırlığında nükleer başlık taşıyabiliyor.

"TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ BİR ÜLKEYE KARŞI..."

Bu dronlar, Hindistan şehirlerine ve askeri tesislerine saldırılarda kullanıldı.

Skandal haberde aynı zamanda uzman görüşüne yer verilerek, "Hindistan’ın yalnızca Pakistan’a değil, Türkiye gibi güçlü bir askeri güce sahip bir ülkeye karşı da etkili olabilecek silahlara sahip olduğu" gibi ifadeler yer aldı.

