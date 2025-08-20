Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7.4 milyar dolar değerinde! Mig-21'ler tarih oluyor: 97 yerli üretim savaş uçağı için imzalar atıldı

7.4 milyar dolar değerinde! Mig-21'ler tarih oluyor: 97 yerli üretim savaş uçağı için imzalar atıldı

7.4 milyar dolar değerinde! Mig-21&#039;ler tarih oluyor: 97 yerli üretim savaş uçağı için imzalar atıldı
Hindistan, 97 yerli üretim savaş uçağı Mark-1A'nın alımına ilişkin için yaklaşık 7.4 milyar dolarlık anlaşmayı imzaladı. Hindistan ordusunun envanterinden çıkarılması planlanan Rus yapımı Mig-21 tipi savaş uçaklarının yerine Mark-1A'ların geçmesi bekleniyor.

Hindistan hükümeti, Hava Kuvvetleri için 97 yerli üretim Tejas Hafif Muharebe Uçağı (LCA) Mark-1A alımına yönelik yaklaşık 7.4 milyar dolarlık projeye onay verdi.

Asian News International'ın (ANI) savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkedeki yerel kalkınmayı teşvik için yürütülen "Make in India" girişiminin bir parçası olan anlaşmaya nihai onay, düzenlenen üst düzey bir toplantıda verildi.

MİG-21'LER ENVANTERDEN ÇIKARILIYOR

Yaklaşık 7.4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında alınacak 97 adet LCA Mark-1A savaş uçağının, envanterden tamamen çıkarılması planlanan Mig-21 tipi savaş uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

Tejas savaş uçağı üreticisi Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi tarafından üretilecek olan ve daha gelişmiş radar sistemlerine sahip yeni LCA Mark-1A uçaklarındaki yerli üretim oranının yüzde 65'in üzerinde olacağı belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenen yerli savaş uçağı projesinin, hem savunma sanayide yerlileşmeyi hızlandırması hem de ülke çapında küçük ve orta ölçekli işletmelere iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Projeyle, Hindistan’ın havacılık sektöründeki öz yeterliliğini güçlendirilmesi amaçlanıyor.

