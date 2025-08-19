Hindistan’dan Türkiye’ye açık tehdit! “İHA'larını uçururuz"

Hindistan’da iktidara yakınlığıyla bilinen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) lideri Indresh Kumar, Keşmir ziyareti sırasında Pakistan, Çin ve Türkiye’ye açık tehditler savurdu.

Kumar, "Pahalgam saldırısından sonra Sindoor Operasyonu Pakistan’a karşıydı ancak çoğu kez hava üslerini hedef aldık. Çünkü Türkiye’ye bir ders vermek için insansız hava araçları uçurduk. Dünyaya Hindistan’ın yeni ve bağımsız bir güç olduğunu göstermek zorundaydık" dedi.

TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN GÖZDAĞI

Kumar, sözlerine devam ederek Ankara’yı da hedef aldı. "Türkiye karşı çıkarsa, onu da hedef alırız" diyen Kumar, Yeni Delhi yönetiminin saldırgan tutumunu açıkça ortaya koydu.

"KEŞMİR HİNDİSTAN'IN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Kumar, Pahalgam’da düzenlenen Tiranga mitinginde Keşmir’in statüsüne ilişkin de mesaj verdi:

"Keşmir Hindistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Müslümanlar ve Hindular iki millet değildir, biz Hindustani olarak tek bir milletiz. Belki bir gün hepimiz Lahor’da oluruz ve bu etkileşimi orada gerçekleştiririz."

"KONGRE ÖZGÜRLÜK DEĞİL BÖLÜNME GETİRDİ"

Kumar, Hindistan’ın bağımsızlığından Kongre Partisi’nin sorumlu olmadığını savunarak, "Kongre bize özgürlük vermedi, bölünme verdi. 14 Ağustos’ta Pakistan kuruldu, geriye kalanlara Hindistan adı verildi ve buna özgürlük diyorlar. Bölünmeden onlar sorumludur" ifadelerini kullandı.