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Keşmir'de patlama sesleri yeniden yükseldi! Çok sayıda ölü var

Kaynak: Dış Haberler
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Keşmir&#039;de patlama sesleri yeniden yükseldi! Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Keşmir bölgesinde çıkan silahlı çatışmada üç kişi hayatını kaybetti. Hindistan ordusunun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, olayın detaylarına yer verilmezken, öldürülen kişilerin Nisan ayında turistlere yönelik düzenlenen saldırıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi.

Hindistan ordusu, Pazartesi günü Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada üç kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklama, ordunun X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımı üzerinden yapıldı.

NİSAN'DAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTI ŞÜPHESİ

Hindistan merkezli iki televizyon kanalı, öldürülen kişilerin, 22 Nisan’da Hindu turistlere yönelik düzenlenen saldırı ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, olay bölgede ciddi bir güvenlik krizine yol açmıştı.
 
Ancak Reuters, öldürülen kişilerin söz konusu saldırıya doğrudan karışıp karışmadığını henüz doğrulayamadığını belirtti.

ATEŞKES SONRASI İKİNCİ BÜYÜK ÇATIŞMALARDAN BİRİ

Söz konusu çatışmalar, 13 Mayıs’ta üç militanın öldürüldüğü silahlı bir olayın ardından, ateşkes sonrası bölgede kaydedilen ikinci büyük silahlı gerilimlerden biri olarak kayıtlara geçti.
Keşmir'de patlama sesleri yeniden yükseldi! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

ARKA PLANDA BÖLGESEL GERİLİM

Çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip olan Keşmir, 1947’den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda. Her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay Hintli turistlere yönelik düzenlenen saldırıda 26 kişinin hayatını kaybetmesi, Hindistan ile Pakistan arasında 1999’dan bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalara yol açmıştı.
 
Yeni Delhi, saldırının arkasında Pakistan’ın desteklediği militanların olduğunu savunmuş, İslamabad ise bu suçlamaları reddetmişti. 7 Mayıs'ta Hindistan’ın başlattığı hava ve kara operasyonları dört gün sürmüş, 10 Mayıs’ta ateşkes ilan edilmişti.
Kaynak: Dış Haberler

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