Trump bombayı patlattı: Beş jet düşürüldü!

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan işgali altındaki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve çok sayıda can kaybına neden olan saldırı sonrası başlayan Hindistan-Pakistan çatışmalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cuma günü Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi kongre üyeleriyle yaptığı akşam yemeğinde konuşan Trump, "Beş jet düşürüldü" dedi ama bu jetlerin hangi ülkeye ait olduğunu açıkça belirtmedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle yaptığı akşam yemeğinde, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Aslında uçaklar havadan vuruluyordu. Beş, beş, dört ya da beş, ama sanırım aslında beş jet düşürüldü" dedi. Ancak bu jetlerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda bilgi vermedi.

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KEŞMİR GERİLİMİ SONRASI ÇATIŞMA

Trump’ın sözünü ettiği çatışmalar, Nisan ayında Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleşen ve 26 turistin hayatını kaybettiği saldırının ardından başladı.

Hindistan, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutarken, Pakistan iddiaları reddetti ve tarafsız bir soruşturma talep etti. Çatışmaların ardından her iki taraf da birbirine ait savaş uçaklarını düşürdüğünü ileri sürdü.

Pakistan ordusu, beş Hint savaş uçağını havadan havaya gerçekleşen çatışmalarda düşürdüğünü açıkladı. Hindistan Genelkurmay Başkanı ise çatışmaların ilk günlerinde kayıplar yaşandığını, ancak sonrasında taktik değiştirerek avantaj sağladıklarını söyledi.

Yeni Delhi ayrıca Pakistan'a ait "birkaç uçağı" vurduğunu iddia etti. Pakistan ise uçak kaybı yaşamadığını savunarak yalnızca bazı hava üslerinin hedef alındığını kabul etti.

ATEŞKESİN ARKASINDA TRUMP MI VAR?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Trump, 10 Mayıs'ta sosyal medya hesabından duyurduğu Hindistan-Pakistan ateşkesiyle ilgili olarak, ABD'nin rolü olduğunu birçok kez dile getirdi. Ancak Hindistan, Trump’ın müdahalesinin belirleyici olduğu yönündeki söylemlere karşı çıkarak ,tarafların doğrudan müzakereyle çözüme ulaştığını vurguladı.