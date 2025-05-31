Hindistan, Pakistan karşısında kayıplarını itiraf etti! "Kaybettik"

Hindistan ordusu, Pakistan ile yaşanan ve günlerce süren gerilimde savaş uçaklarını kaybettiğini sonunda kabul etti. Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anil Chauhan, "Kaybettik ama bu sadece sayı değil, neden kaybettiğimiz önemli" ifadeleriyle itirafı dile getirdi.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anil Chauhan, Mayıs ayında Pakistan ile yaşanan ve dört gün süren yoğun çatışmalarda, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait savaş uçaklarının düşürüldüğünü ilk kez doğruladı. Chauhan, Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu’nda yaptığı açıklamada, "Sayı önemli değil ama düşürülme nedenleri önemli" diyerek, taktiksel hataların analiz edildiğini ve düzeltildiğini duyurdu.

"ALTI JET DÜŞÜRÜLDÜ'

Pakistan tarafı, Hindistan’a ait aralarında Fransız yapımı Rafale uçaklarının da bulunduğu en az altı savaş uçağını düşürdüklerini iddia etmişti. Hindistan ise bu iddiayı resmi olarak doğrulamamıştı. Hindistan Hava Kuvvetleri Mareşali AK Bharti, "Kayıplar savaşın bir parçasıdır" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

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HİNDİSTAN: HEDEFLER VURULDU, TÜM PİLOTLAR DÖNDÜ

Hint yetkililer, seçilen hedeflerin başarıyla vurulduğunu ve tüm pilotların sağ salim üslerine döndüğünü açıkladı. Pakistan’ın ise Çin ile ortak üretim JF-17 ve J-10 jetlerini kullanarak, havadan havaya füzelerle Hindistan’a karşı üstünlük kurduğu aktardı.

ÇİN'İN GÖVDE GÖSTERİSİ: JET PERFORMANSI HİSSELERİ UÇURDU

Reuters’ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı analizlerde, Pakistan'ın Çin yapımı J-10 uçaklarını Hint jetlerine karşı kullandığı, bu sayede Batı menşeli savaş uçaklarına karşı “önemli bir sınav” verildiği belirtildi. Çinli Chengdu Aircraft firmasının hisseleri, çatışmadan sonra %40’a yakın yükseldi.

ÇİN SİLAH SİSTEMLERİ İLK KEZ SICAK SAVAŞTA TEST EDİLDİ

Çinli emekli kıdemli albay Zhou Bo, “Bu çatışma Çin silah sanayii için bir vitrin oldu. Şimdiye kadar sistemlerimiz gerçek savaşta test edilmemişti" dedi. Buna karşın bazı Batılı uzmanlar, “net üstünlük ilan etmek için erken” değerlendirmesinde bulundu.

IAF'TAN BÜYÜK SALDIRI: 11 PAKİSTAN HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Çatışmalarda Hindistan’ın, Pakistan’ın 11 hava üssüne füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Delhi, aralarında Rawalpindi yakınlarındaki Nur Khan üssünün de bulunduğu birçok stratejik hedefin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

ABD ARAYA GİRDİ: NÜKLEER TIRMANIŞ ÖNLENDİ

Çatışmaların kontrol dışına çıkmasından endişe duyan ABD ve müttefikleri, her iki ülkeye baskı yaparak çatışmaların durmasını sağladı. Muhtemel bir nükleer gerilimin önlendiği ifade edildi.

PAKİSTAN: ÇİN İŞBİRLİĞİ ÇATIŞMANIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Pakistanlı analist İmtiyaz Gul, “Bu durum Hindistanlı planlamacıları tamamen şaşırttı. Çin ile askeri işbirliğimiz modern savaşa hazır olduğunu gösterdi” dedi.