Hindistan ordusu Pakistanlı sivillere ateş açtı! Sınır gerilimi yeniden tırmanıyor

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dört günlük çatışmanın ardından Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Uluslararası sınırı geçtiği belirtilen bir Pakistan vatandaşını vurarak öldürdü.

Hindistan sınır birlikleri, uluslararası sınırı geçtiği belirtilen bir Pakistan vatandaşını vurarak öldürdü.

70'TEN FAZLA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMANIN ARDINDAN GELDİ

Saldırı, iki nükleer silahlı komşu ülke arasında bu ay başında yaşanan dört günlük çatışmaların ardından yaşandı. Söz konusu çatışmalarda, her iki tarafın karşılıklı suçlamaları ve askeri müdahaleleri sonucunda 70’ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, taraflar daha sonra ateşkes ilan etmişti.

SINIR HATTINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı bölge, Pakistan-Hindistan sınırında son dönemde artan güvenlik olaylarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Her iki ülke de zaman zaman birbirini sınır ihlali, casusluk, dron saldırıları ve sabotaj girişimleriyle suçluyor.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı.

Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi ise söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nu başlatmıştı. Karşılıklı saldırılarda Pakistan tarafında 51 kişi, Hindistan tarafında ise 31 kişi hayatını kaybetmişti.