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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;den Pakistan&#039;daki terör saldırısına kınama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Güney Asya’da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama - 1. Resim

Bakanlık, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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